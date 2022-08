El novelón del Ministerio del Interior: amores y odios en la cartera saliente de Iván Duque. La de la izquierda es Sandra Viviana Giraldo, novia del referenciado exministro del Interior a la derecha, Daniel Palacios.

Entre amores y odios dio su estocada final el gabinete del Ministerio del Interior saliente del gobierno de Iván Duque, que estaba en cabeza de Daniel Palacios.

El novelón revelado por un medio nacional de televisión, indicó que en la historia está involucrada la novia del ministro saliente, capítulo que se llamaría entre contratos y otros amoríos y otro capítulo incluye a la exviceministra de la cartera del Interior en un episodio que no la deja muy bien parada, este se trata de acoso laboral y otros demonios.

Sandra Viviana Giraldo es la actual novia del exministro Daniel Palacios, y ella dio el “visto bueno” a más de un contrato que hoy está emproblemado con el sonado caso de corrupción del senador Mario Castaño con todo su entramado de una red criminal que exige dinero a cambio de contratos.

Hay que recordar que al legalizar la captura del senador, la cual se hizo efectiva el pasado 7 de junio mientras participaba en una sesión en el Congreso de la República, se convocó la primera audiencia para el 10 y 11 del mismo mes. En ese momento las autoridades señalaron la urgencia de empezar a procesar a Castaño, pues se alertó que este podría modificar las pruebas que hay en su contra.

Hasta la fecha, Castaño enfrenta una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.

Volviendo a Sandra Viviana Giraldo y al capítulo de amor con el exministro Daniel Palacios, hay un tercer involucrado, el alcalde de Armero Guayabal, del departamento del Tolima, quien fue capturado recientemente por el caso de corrupción de Mario Castaño, el contrato que lo tiene hoy en miras de la justicia, fue revisado en el Ministerio del Interior por la novia de Daniel Palacios.

Palacios no guardó silencio y lavándose las manos dijo a Noticias Uno, que para ese momento, cuando Sandra Viviana Giraldo le dio el visto bueno al cuestionado proyecto no era su novia, pero que ahora que no es su subalterna, sino la del contralor Felipe Córdoba, ya son pareja.

El caso por el que capturaron al alcalde Medardo Ortega de Armero Guayabal, fue por la gestión de 1200 millones de pesos para la construcción de un, Sacúdete al Parque para el municipio de Armero. Para lograr su aprobación, según indica la investigación referenciada por Noticias Uno, fue necesario elegir a una contratista del municipio que sería la encargada de ejecutarlo, los pliegos se diseñaron exclusivamente para la aplicación de Ruth Echavarría, y el alcalde Ortega por ese trámite recibió dineros en su municipio y en reuniones con Castaño en hoteles de Bogotá y en su casa recibió dineros.

Este proyecto fue radicado el 11 de noviembre de 2020 por el alcalde y fue viabilizado 9 meses después en el 2021 por Sandra Viviana Giraldo Martínez, coordinadora del grupo de coordinación y visibilización del Ministerio del Interior.

Los gritos de la exviceministra del Ministerio del Interior, para firmar contratos y dejar la “olla raspada”

En el episodio de acoso laboral y otros demonios, Noticias Uno dio a conocer audios en los que quedaron registrados los gritos, mientras les chasqueaba los dedos, y el acoso laboral ejercido por Lucía Margarita Soriano Espinel, exviceministra y exdirectora jurídica del Ministerio del Interior, hasta tal punto llegó el maltrato ejercido por la mujer que ostentaba un cargo de poder, que varios funcionarios se incapacitaron al no soportar las amenazas de terminarles el contrato si no firmaban lo que ella les mandaba.

“Entonces las estaciones empiezan a salir con el ritmo que se necesita o yo empiezo a terminar contratos. Así de sencillo y aquí me quedo”, se escucha en el audio, entre gritos la mujer continúa amenazando, “yo voy a estar acá todo el tiempo y a las 4 de la tarde el que no quiera me puede pasar la terminación anticipada y yo la recibo inmediatamente o una cesión porque lo que hay es gente que necesite trabajo y contratos”, enfatizó en medio de gritos y amenazas la mujer.

