Cuatro personas fueron asesinados en Morales, Cauca

En la mañana de este sábado, en el municipio de Morales, Cauca, se registró el asesisanto de cuatro personas que se movilizaban en un vehículo tras ser abordados por hombres armados.

Los hechos ocurrieron en la vereda San Rafael, zona rural del municipio. De acuerdo con las primeras investigaciones, el grupo de personas perdieron la vida tras ser interceptados. Los vecinos de la zona encontraron los cuerpos de las víctimas junto a un vehículo que fue incinerado. Luego dejaron un cartel cerca de los cuatro cuerpos en el cual se lee: “Se hace limpieza de ladrones (de) carros y motos columna Jaime Martínez”; este frente pertenece a las disidencias de las extintas Farc.

Por su parte, el alcalde del municipio de Morales, Víctor Félix Sabogal, aseguró que las víctimas son dos hombres y dos mujeres, quienes tienen heridas de arma de fuego en varias zonas del cuerpo.

“Cuatro personas asesinadas, dos hombres y dos mujeres. En versiones preliminares nos dicen que tienen unos tiros en la cabeza y pues, al parecer, también el vehículo en el que se movilizaban lo incineraron allí en la vereda San Rafael”, señaló.

Además, el mandatario local agregó que, aunque las víctimas aún no han sido identificadas, habitantes del sector habrían descartado que estas sean oriundas de la zona. “Lo que me comentan es que no son del municipio y ya nos contactamos con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para que hagan los trámites correspondientes al levantamiento de los cadáveres”, precisó el Alcalde.

En cuánto al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mencionó que los cuerpos fueron encontrados por la misma comunidad en plena vía pública. Con esta masacre ya son 60 las que se registran en lo que va del 2022 en el país y en el Cauca van ocho, señala la Institución.

Indepaz informó que la Defensoría del Pueblo emitió la AT 034/18 para los municipios de Cabijío, Morales y Suárez en el departamento del Cauca, en la cual señala “que los grupos armados ilegales pretenden ejercer el control territorial y poblacional para el aprovechamiento de economías ilegales, particularmente de los circuitos de producción y distribución de narcóticos presionando a las comunidades y exigiéndoles dinero a cambio de ‘protección’ y atacando violentamente a quienes se oponen a sus pretensiones”.

Cabe mencionar que, otra masacre se reportó el pasado domingo en el municipio de Mercaderes (Cauca), donde tres jóvenes campesinos, oriundos de Argelia, población del mismo departamento, que llegaron en busca de trabajo fueron secuestrados y posteriormente asesinados por un grupo armado ilegal, todavía sin identificar.

En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informaron que los cuerpos sin vida de las víctimas fueron hallados en la vereda La Chinchera del corregimiento Cajamarca, en el mencionado municipio caucano. De acuerdo, con esa organización no gubernamental, los fallecidos fueron identificados como Apolinar Montero, Mauricio Majin y Cristián Caicedo Montero.

En el portal digital de información regional Agencia de Medios Hoy Noticias consultaron con líderes de la comunidad de esa población quienes reiteraron que los campesinos había llegado en busca de oportunidades.

“Estas personas llegaron a este último municipio para trabajar en cuestiones agrícolas, pero lastimosamente cayeron en las manos de estos sujetos, de hecho, nos dijeron que una de las víctimas salió corriendo con la esperanza de salvar su vida, pero al final lo ajusticiaron”, contaron en ese medio local.

