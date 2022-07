La Liendra confesó que su hermana se dedicó a la prostitución porque no tuvo oportunidad de estudiar

La Liendra, influenciador colombiano, reveló que su hermana se dedicó a la prostitución y el motivo por el que prefiere no regalar dinero. Foto: Instagram @la_liendraa

A través de las redes sociales, los creadores de contenido suelen resolver algunas inquietudes a sus seguidores y este es el caso de Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, que abrió la popular caja de preguntas de Instagram y allí tocó un tema que es sensible para algunas personas.

Según reveló el joven de 22 años, su hermana ejerció como prostituta desde muy pequeña para sacarlo adelante a él y a su familia:

“No crean que las personas que no tienen educación no salen adelante porque, por ejemplo, mi hermana me levantó a punta de prostitución y hoy en día no sabe leer. ¿Yo cómo le digo a mi hermana que es una bruta, si desde chiquita la pusieron a trabajar? Sin embargo, salió adelante y me sacó adelante a mí”, afirmó el creador de contenido.

La respuesta del pereirano surgió por cuenta de una pregunta que le formuló uno de sus seguidores, pues le recordaron el episodio en el que dijo que la educación no era importante, porque solamente servía para que la mamá se sintiera orgullosa por tener un cartón que dijera graduado.

Asimismo, el cafetero aseguró que su hermana no tuvo la oportunidad de educarse, pues su familia no contaba con los recursos suficientes para poder enviarla a un colegio, ya que para él no todos pueden acceder debido a los altos costos que implica en algunos casos, por lo que hoy en día la joven no sabe leer y ni escribir.

Le puede interesar: Por solicitud de MinAmbiente entrante, abren investigación contra magistrada que vigila descontaminación de Río Bogotá

Adicionalmente, La Liendra recordó que cuando él era muy pequeño también debió trabajar para poder llevar dinero a su casa y que esto jamás fue un impedimento para querer salir adelante, como lo ha hecho en la actualidad.

“Yo no dije que la educación no servía. Yo dije que la educación no era la única forma de salir adelante. ¿Usted puede estudiar? Estudie, aprenda, edúquese. Es lo más valioso que usted puede hacerse a sí mismo. Pero sepa que no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar”, concluyó el pereirano.

A continuación, puede ver la respuesta del creador de contenido sobre su hermana:

Según dijo el influenciador, todo se debió al hecho de que no había dinero en la casa y tanto a él como a ella, les tocó trabajar desde muy jóvenes

¿Por qué La Liendra ya no regala dinero a sus seguidores?

En medio de la ronda de preguntas y respuestas a la que denominó ¿Por qué le caigo mal? ¿Qué hice, qué le contaron que no le gustó?, que realizó el creador de contenido, un seguidor lo cuestionó porque no volvió a regalar dinero a sus seguidores, pues aseguran que el paisa tiene bastante.

En su respuesta, La Liendra argumentó que no le interesa entrar en ese juego de ganar seguidores por regalar dinero en concursos.

Y agregó: “Ah, verdad que aquí en Colombia entre más plata uno regale, más lo quieren a uno… me interesa más dar bonos de mercado, dar cuadernos, invitar almuerzos. Yo daba mucho dinero al principio, ya no”.

Aquí puede ver el momento en el que La Liendra explica el motivo por el que prefiere no entregar dinero a cambio de seguidores:

El paisa aseguró que prefiere entregar otras cosas que de verdad le sirvan a las personas antes que ganar seguidores por dinero

Las reacciones no tardaron aparecer cuando el creador de contenido habló de la situación que vivió con su hermana, pues algunos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con lo expresado por el pereirano. Los comentarios señalaron que dio un buen ejemplo al pedir que quienes pudieran estudiar lo hicieran para seguir adelante con sus sueños.

SEGUIR LEYENDO: