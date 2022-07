Yina Calderón se defiende y aclara que no es mal ejemplo para los niños

Yina Calderón, influenciadora colombiana. Foto: Captura de pantalla

Sin lugar a dudas, Yina Calderón se ha caracterizado por ser una de las creadora de contenido que genera mayor polémica en las redes sociales, no solamente por sus atrevidas apariciones en diferentes eventos pasada de tragos, como por sus atuendos, al igual que ocurría con sus putifiestas, que eran transmitidas por su cuenta oficial de Instagram lo que causó su cierre definitivo y con este, la pérdida de millones de seguidores de allí acumulaba.

Asimismo, por los escándalos que protagonizó con su colega Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, por cuenta de las rencillas que existen entre la hermana de la DJ, quien trató de copiar la fórmula de las keratinas de la empresaria bogotana.

Sin embargo, en medio de los escándalos de los que ha sido protagonista la empresaria, también destacan su habilidad para los negocios, pues ha logrado sacar adelante su empresa de fajas moldeadoras y ahora incursiona en el mundo de las modelos webcam.

Recientemente, la empresaria compartió una publicación en la que señalaba que se le acercó una niña quien le indicó: “Yina, me estoy portando mal”. Allí surgió el interrogante de los internautas, quienes cuestionaron si las apariciones de la huilense se han convertido en referencia para aquellos niños y jóvenes que siguen su contenido, ya sea por su capacidad de emprender en los negocios o por su comportamiento, que es duramente cuestionado.

“Se me acerca una niña y me dice dizque ‘Yina me estoy portando mal,’ como contándome y yo decía ‘¿yo le estoy inspirando a los niños al mal comportamiento y que se porten mal?’. No entiendo, yo quedé como impactada y yo ‘está bien, sígalo haciendo’”, fueron parte de las declaraciones de la empresaria a través de sus InstaStories.

Y aunque su reflexión la tomó en algún punto en tono jocoso, lo cierto es que la DJ reaccionó inmediatamente al reconocer que no es ella quien debe ser un ejemplo para los menores que la siguen en redes sociales, pues la buena influencia debe venir desde la casa y son los padres de familia quienes deben estar al pendiente de esta situación.

En conclusión: “Entonces, la conducción es que igual, el ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, lo tienen que dar es los papás, la casa ¿no?”.

Estos comentarios de Yina Calderón tuvieron reacciones inmediatamente, pues fueron replicados por varios portales de entretenimiento entre los que se encuentran Rechismes, encargado de seguirle los pasos a las celebridades. Hasta el momento, la publicación ya alcanza las 115.000 reproducciones y ha obtenido más de 1.500 likes.

Algunos de los comentarios que han depositado los internautas son: “ella tiene toda la razón, esa no es su responsabilidad”; “nuestros niños son nuestra responsabilidad y somos nosotros quienes debemos decirles que no todo creador de contenido es buena influencia”; “no es de mi agrado, pero tiene razón, el comportamiento de mi hijo no puedo dejarlo en desconocidos que publican en redes”; “la gente y su mala costumbre de dejarle la responsabilidad a otra persona sobre la crianza de sus hijos”, entre otros.

Aquí puede ver las declaraciones completas de Yina Calderón sobre los niños que consumen su contenido:

Según mencionó la DJ se debe a una situación que vivió cuando una menor de edad le indicó que se estaba portando mal y reflexionó sobre su influencia en los menores

