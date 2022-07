Cuáles son y cuánto cuestan los Iphone que no podrán venderse en Colombia

Zum Themendienst-Bericht von Tom Nebe vom 10. Februar 2022: Im iPhone 12 ist ein Ringmagnet verbaut, der unmittelbar am Gehäuse ein starkes Magnetfeld erzeugt.

El pasado lunes el juzgado Civil 043 del Circuito de Bogotá prohibió la venta en Colombia de los iPhone y iPad 5G de Apple, pues infringieron la reivindicación número 13 de la patente colombiana. NC2019/0003681, declarada esencial al estándar 5G y emitida a Ericsson en 2019 y permanecerá vigente hasta diciembre de 2037.

Esto se produce después de que se iniciara la demanda entre Ericsson y Apple por el tema de la patente. Esto sucedió porque los acuerdos entre las dos empresas vencieron en 2021 y no pudieron llegar a un acuerdo.

La licencia se firmó en 2015, pero fracasó. Ericsson afirma que Apple ha infringido 12 patentes, según las cuales espera que Apple pague hasta USD$5 por cada dispositivo vendido.

Además ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) que no deje importar estos dispositivos que son toda la gama de iPhones desde la 12 y varios iPad. En total son ocho iPhone y tres iPad los que no se podrán vender más en el país hasta que no se logre un nuevo acuerdo.

De acuerdo a los precios oficiales de los productos según iShop, la web oficial los registra de la siguiente manera:

Ademeás, existen otros dos dispositivos que tampoco pueden ser comercializados en Colombia y que ya no vende Apple, pero sí se pueden encontraaarse en otras empresas:

Conflicto entre Apple y Ericsson

Esta disputa entre ambas empresas de tecnología se registra desde el año 2015, en el momento en el que Ericsson se atribuye invenciones para que el mundo hoy pueda disfrutar de distintos tipo de conexiones a Internet, como por ejemplo 5G.

Es por eso que la compañía sueca busca, y como se ha mencionado anteriormente, que Apple pague hasta 5 dólares por cada dispositivo que venda que utilice este tipo de tecnología, algo que la compañía de la manzanita esta negado rotundamente a realizar.

La medida cautelar también le ordena a la “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantar todas las actuaciones tendientes a impedir la importación a la República de Colombia de dispositivos o teléfonos celulares de marca Apple en los que se emplee o cumpla con la tecnología protegida bajo la Reivindicación 13 de la Patente No. 36031″.

Y a la compañía al cese inmediato en el uso de “cualquier material publicitario promocionando u ofreciendo a través de internet, plataformas de redes sociales, medios de comunicación masivos, medios de prensa, plataformas electrónicas, o cualquier otro medio semejante, dispositivos o teléfonos celulares de la marca Apple”.

