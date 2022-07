Mujeres buscan mayor información sobre el aborto después de la despenalización, según Causa Justa

Desinformación, falta de educación sobre la materia y negligencia médica son algunas de las barreras existentes al momento de acceder a un aborto legal y seguro incluso después del fallo de la Corte Constitucional y la despenalización de esta práctica hasta la semana 24. FOTO: Cortesía (Causa Justa)

La despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 marcó un antes y un después en la historia del país. El Movimiento Causa Justa, la organización detrás de la demanda que estudió la Corte Constitucional para expedir el fallo, dio a conocer un informe con las consecuencias registradas en los primeros 100 días de la decisión.

El balance lo presentó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Oriéntame —organizaciones que hacen parte de Causa Justa—. En el documento se analiza cómo va la implementación y el cumplimiento de la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional.

Las entidades en favor de los derechos de las mujeres destacaron que el principal hallazgo fue el incremento de la búsqueda de información y asesoría sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Desde antes del histórico fallo, la mesa realiza asesorías y acompañamiento legal a aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo. En comparación con los casos del año pasado, las solicitudes incrementaron un 52 %: del 22 de febrero al 31 de mayo de 2021, hubo 50 casos; mientras que en ese mismo periodo, en 2022 llegaron 76.

“Este informe nos muestra con mucha claridad que las mujeres salen a buscar información y servicios con más confianza. Ya no están circunscritas a las tres causales”, puntualizó Ana Cristina González, activista y pionera del Movimiento Causa Justa, en una entrevista con Infobae Colombia.

La feminista explicó que el objetivo de ese acompañamiento legal es doble: primero, “que cada mujer pueda resolver su problema en el sistema de salud” y recordó que es necesario que se creen las condiciones para que puedan exigir y demandar sus derechos; en segundo lugar, “que se resuelva el caso concreto, hasta donde la mujer lo considere necesario —detalló González—. Si en algún momento del proceso desisten, nosotras respetamos esa decisión”.

Acceso a la IVE

El informe de Causa Justa contrasta las cifras del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en las dos organizaciones. En Oriéntame, el 93 % de las mujeres que acude a los servicios logra el aborto durante las primeras 12 semanas; mientras que en la Mesa, en ese mismo periodo, lo consigue el 39,4 %.

La razón detrás de esa diferencia tiene que ver con que Oriéntame es una fundación que garantiza y no pone barreras a la IVE y a la mesa llegan aquellas mujeres que experimentan impedimentos en el acceso por parte de las entidades prestadoras del servicio. Esas dificultades que se presentan ahora, “más que impedir que las mujeres interrumpan, como sucedía en el modelo de causales, lo que hacen es que empujan a las mujeres a que tenga que interrumpir más tardíamente”, indicó Ana Cristina.

A pesar de que el porcentaje de la mesa parece bajo, el 75 % de las mujeres que accede a un aborto voluntario lo hace antes de las 24 semanas de gestación. El 25 % restante corresponde precisamente a lo que señaló la activista: las barreras que surgen con la implementación de la sentencia.

Las barreras con el nuevo marco legal

Desde 2017, la mesa identificó tres grupos grandes de barreras: las de desconocimiento del marco legal vigente, la interpretación restrictiva del mismo y las fallas en la prestación del servicio.

“Son persistentes, pero al mismo tiempo son resignificadas en el nuevo marco legal”, aclaró la vocera. En el caso del desconocimiento del marco legal vigente, existen casos en los que se desconoce por completo la nueva sentencia. “Por extraño que parezca, uno esperaría que los prestadores de salud escuchen la noticia de que hubo un cambio legal”, agregó.

También existe una falta de reconocimiento del fallo. Según Ana Cristina, los prestadores de salud dicen cosas como: “eso lo van a tumbar”, “eso no nos corresponde”, o “no lo vamos a hacer ahora porque es probable que deje de existir”; en ese sentido, para la feminista habría un “desconocimiento selectivo”.

Respecto a la interpretación, en algunos casos, los profesionales ponen excusas que no existen en el marco legal. “Que esa semana es muy tardía o que hay que hacer una junta —expuso la feminista—. Incluso empiezan a cuestionar las razones de las mujeres”.

Lo mismo sucede con las fallas de la prestación del servicio, pues todavía no se han adecuado los protocolos, no se han actualizado las rutas, no existe una política integral. Ahora bien, González aclaró que todos esos casos que presentó son cualitativos: “Uno no puede extenderlos a la generalidad de la población, pero los digo para comprender el problema”.

Ana Cristina concluyó con un mensaje positivo, debido a que los resultados del balance desmienten que las mujeres aborten siempre desde la semana 24. “Son los servicios de salud y la falta de calidad, de respeto y de oportunidades los que terminan empujando a muchas mujeres a interrumpir más allá de las primeras semanas del embarazo”, comentó y recordó que precisamente esos datos ayudan a develar las verdaderas consecuencias de la despenalización.

— Nosotras estamos convencidas en Causa Justa que cualquier estrategia funciona, menos el silencio.

