Desorientado, pero a salvo encontraron a joven universitario que estaba desaparecido desde el 16 de junio

En la imagen, Felipe Martínez Moreno, el estudiante de la Universidad EAN que duró varios días desaparecido en Bogotá. Foto: archivo particular

Desorientado, asustado y débil, pero sano y salvo: así fue encontrado este martes por su familia, en el barrio Modelia de Bogotá el universitario Felipe Martínez Moreno, que había sido reportado como desaparecido desde la mañana del pasado 16 de junio.

Actualmente, se encuentra bajo revisión médica para determinar si fue víctima de alguna droga.

La familia del joven de 21 años lo reportó como desaparecido después de que saliera de su casa, ubicada en el barrio Pasadena, en la localidad de Suba, con destino a la Universidad EAN, en donde recibe clases de pregrado.

Ricardo Martínez, padre de Felipe, contó ese mismo 16 de junio se contactó con su hijo vía telefónica y le aseguró que estaba en la institución de educación superior; ubicada en Chapinero. Más tarde dejó de contestar llamadas y mensajes de WhatsApp. Luego, su celular sonaba apagado, lo que hizo a sus familiares temer lo peor.

“Felipe salía todos los días de la casa, tenía clases en la universidad y la costumbre era llegar en promedio a las ocho de la noche, no se quedaba por fuera, siempre informaba y no era de amigos, de trasnocho, de pasar la noche fuera”, precisó Ricardo en una conversación con SEMANA.

“También nos comunicamos con sus amigos, con las personas más cercanas y nadie da razón de él. No se comunicaba con ellos y ellos tampoco pudieron contactarlo. Fue muy difícil esta situación, por eso nosotros mismos estuvimos en hospitales y hasta en Medicina Legal y por fortuna no estaba allí”, agregó Ricardo.

Búsqueda intensa entre familiares y la Policía

La búsqueda de Felipe fue intensa. Un familiar dice que lo vio ayer 20 de junio en la localidad de Fontibón. Su padre, Ricardo, habló con El Espectador y dio detalles de la forma en como lo encontraron.

“Estaba caminando por el sector de Modelia. Nosotros, en conjunto con la Policía y con otros familiares, salimos a buscarlo a las calles por ahí, y tuvimos la grandísima fortuna de que un primo mío lo alcanzó a ver. Avisamos a las autoridades, le estuvimos haciendo seguimiento y lo pudimos ubicar. Él iba caminando erráticamente por la zona y finalmente lo encontramos por el lado del Homecenter de la calle 26 con carrera 68″, explicó el angustiado padre.

Aseguró que pudieron lograr que se levantara, que comiera algo porque estaba muy paranoico de tanta gente que estaba ahí. “Pudimos traerlo a la clínica. Estaba totalmente deshidratado, ya que no había comido nada en 4 o 5 días”, agregó.

Hoy se conoció que Felipe está siendo examinado en un centro de salud. En cuanto a su estado físico, no presenta golpes ni daños, pero tiene amnesia temporal, pues no recuerda nada de lo que pasó. De igual manera, su familia contó que no lo robaron y están a la espera de un dictamen de los médicos para entender qué pasó.

La universidad celebró su aparición

De igual manera, la Universidad EAN, claustro donde estudia Felipe, celebró su aparició.

En redes sociales publicó este mensaje: “Nos alegra comunicar que nuestro estudiante Felipe Martínez Moreno apareció y se encuentra sano y salvo junto a su familia. Agradecemos a todas las personas que ayudaron a difundir la información para dar con su paradero”.

Adriana Pinzón

El caso de Felipe hizo recordar el caso de la psicóloga Adriana Pinzón, que desapareció en Chía, municipio de Cundinamarca, y aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó.

SEGUIR LEYENDO: