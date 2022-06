Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recupera tres cuerpos en Putumayo

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD), recuperó en un cementerio de Orito, Putumayo, tres cuerpos de presuntos jornaleros, que trabajaban en la región, y que habían desaparecido entre 1996 y 1997 en hechos relacionados con el conflicto armado. FOTO (Colprensa)

Este martes la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- recuperó tres cuerpos que habían sido reportados como perdidos entre 1996 y 1997 en el Putumayo en hechos asociados con el conflicto armado interno.

Las labores de localización y hallazgo ocurrieron en un cementerio del municipio Orito. Allí, la entidad encontró los cuerpos de tres trabajadores. Vale mencionar que en este departamento fueron desaparecidas más de 3.300 personas durante la lucha armada, siendo las masacres los hechos que más victimización ha generado por su relación directa con el extravío y ocultamiento de personas.

Respecto a los tres jornaleros hallados, uno de ellos fue Mario (Nombre cambiado por seguridad), reconocido campesino de la zona que acostumbraba a ausentarse de su casa por largas temporadas para, precisamente, realizar actividades ligadas a la agricultura y la construcción no solo en Putumayo sino también en Huila. En una de aquellas travesías efectuadas en 1996, fue asesinado y su cuerpo, posteriormente, habría sido dejado en ese cementerio.

Según cuenta su hijo, quien acompañó el proceso encabezado por la UBPD, en 2007 empezó a investigar sobre el paradero de su padre por sus propios medios; “en muchas partes me cerraron las puertas hasta que me encontré con una persona que me entregó información y por ese lado yo seguí averiguando”, relató.

Le puede interesar: Por una apuesta en un juego de video, menor habría asesinado a otro niño en Villavicencio

El trabajo hecho por Juan -hijo de Mario- fue contrastado con datos registrados en la Unidad y eso permitió que un equipo forense se trasladara hasta Orito, donde también fue identificado el cadáver de Miguel, un menor de edad que fue asesinado en una masacre perpetrada un año después del asesinato del jornalero.

De acuerdo con Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, “para el proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que lidera la Unidad de Búsqueda es muy importante contar con la participación activa de familiares investigadores, quienes con su colaboración y experiencia permiten agilizar los procesos y así lograr las respuestas que por años han estado esperando”.

Este proceso de recuperación de los tres cuerpos en Putumayo está contemplado en el Plan Regional de Búsqueda, el cual abarca no solamente al pueblo de Orito, sino también a Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo, también en Putumayo. Cabe anotar, además, que de acuerdo con registros oficiales, Entre 1985 y 2011 en esta subregión ocurrieron al menos 78 masacres que dejaron 576 víctimas fatales.

Con respecto a los tres cuerpos encontrados, fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para hacer su identificación.

Le puede interesar: Quién es quién en el entramado criminal que llevó al asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Finalmente, es de resaltar que hace varios días, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dieron a conocer un acuerdo firmado que busca desarrollar y reforzar la cooperación técnica entre las dos instituciones. Esto, En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que se conmemora hasta el próximo 31 de mayo.

Entre los puntos que se pueden destacar del acuerdo es la promoción y el intercambio de experiencias de buenas prácticas en materia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el desarrollo de mesas de trabajo sobre estándares para la prevención y garantías de no repetición en materia de desaparición forzada, entre otras medidas para el robustecimiento de esta entidad.

SEGUIR LEYENDO