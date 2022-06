El trino de Margarita Rosa de Francisco contra del candidato Rodolfo Hernández que tuvo que borrar por pasado

La presentadora y actriz caleña Margarita Rosa de Francisco es muy activa en Twitter, sobre todo lo que tiene que ver con política, y más en este momento de coyuntura electoral de cara a la segunda vuelta presidencial de Colombia.

En varias ocasiones Rosa de Francisco se ha mostrado como una simpatizante de la izquierda y de las propuestas de Gustavo Petro, por lo que en varios tuit ha descalificado a su contrincante, el ingeniero Rodolfo Hernández debido a sus polémicas declaraciones, en las que se le ha tildado de misógino,xenófobo, machista y clasista.

Esta vez Rosa de Francisco tuiteó una fotografía del ingeniero Rodolfo Hernández en la que afirmaba que así pensaba en él cuando consideraba la idea de tenerlo de presidente electo de Colombia: “Yo, cuando me imagino a RH (Rodolfo Hernández) de presidente”, escribió.

Lo que no sabía la mecha es que “La Mecha” es que esa fotografía correspondía a una entrevista reciente del medio estadounidense CNN en Español, donde el ingeniero Rodolfo Hernández se le preguntó por su hija Juliana Hernández Oliveros, asesinada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace 18 años.

Margarita Rosa de Francisco se enteró de esto y se arrepintió del trino, por lo que lo borró de su cuenta oficial de Twitter, después le dió la razón a quienes la criticaron por este tuit con la foto de Rodolfo Hernández llorando por su hija, por lo que escribió un nuevo tuit: “Tienen razón. Ya lo quité”.

Aunque muchos la siguieron criticando por eso, algunos afirmaran que no se debió retractar, ya que es la realidad para algunos colombianos que so son simpatizantes de Rodolfo Hernández como un posible candidato a la presidencia.

¿Cómo fue la entrevista de CNN en Español con el candidato independiente Rodolfo Hernández?

El periodista Andrés Oppenheimer, le preguntó por cuál era ese episodio que hizo que se involucrara más con la política de su país, por lo que Rodolfo Hernández contó la historia de su hija adoptiva que murió a manos de la guerrilla del ELN, en ese momento el ingeniero se conmovió y empezó a llorar, todo quedó registrado en la entrevista d e este medio internacional.

“Me metí a la política para ver cómo colaborar con ese flagelo que tuvimos los colombianos, a ver cómo se corregía, porque yo sé que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones de necesidades del sector campesino que en la época los gobiernos no atendieron. Cuánto dolor tuvo que correr, cuántas destrucciones de familias (...) Ahora que tengo la posibilidad de ayudar, me voy a dedicar a la paz”, afirmó sollozando Rodolfo Hernández.

El asesinato de Juliana estaba estudiando Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana en el 2004 y aprovechó sus vacaciones intersemestral para ir a Santander y una amiga la invitó a una finca en Ocaña en ese departamento.

“En el 2004 -mi hija- estaba estudiando derecho y resolvió, con una amiga, irla a acompañar a Ocaña, allá al Catatumbo. Y allá, tal vez, nunca supimos la verdad, pero la cogió el Ejército de Liberación Nacional y empezó a chantajearme”, dijo Hernández.

Hernández, su esposa, Socorro, y el resto de sus familiares hicieron una reunión para saber qué hacer y ahí concordaron no entregar el dinero al ELN dando a entender que estaban atentando contra todos sus familiares y que si no le ponía un alto esa situación no se detendría:

“Hicimos una reunión de familia: ‘¿Qué hacemos?’, y mi mamá me dijo: ‘no pague, vamos a ver qué pasa’, y la mataron (a Juliana)”, explicó Rodolfo.

SEGUIR LEYENDO: