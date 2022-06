Así fue la historia de la cachetada de Rodolfo Hernández a un concejal que lo acusó de tener vínculos con la corrupción

El 28 de noviembre del 2018 sucedió una de las situaciones más memorables para la vida de Rodolfo Hernández, golpeó siendo alcalde de Bucaramanga a un concejal de la ciudad, inmortalizándose en numerosos vídeos y fotos que se burlaban del caso, pero también creando uno de los escándalos más impactantes recientemente en la capital santandereana.

El hecho ocurrió por una disputa que se venía presentando a raíz de unas denuncias y una citación a un debate de control político contra Olga Chacón, secretaria de Hacienda de Bucaramanga por presuntamente extralimitarse de sus funciones, uno de los miembros del concejo de la capital santandereana señaló en ese entonces sobre la funcionaria, “La secretaria de manera abusiva implementó el cobro de impuesto de Industria y Comercio a profesionales liberales sin que esto esté permitido en el Estatuto Tributario del municipio, el cual no ha sido modificado por el Concejo”.

Respecto al hecho el concejal del partido ASI Jhon Claro y el entonces alcalde Rodolfo Hernández, tuvieron una reunión de aproximadamente diez minutos en la que intentaron discutir sobre la funcionaria, pero mientras eran grabados y los argumentos pasaban a los gritos la situación se salió de control.

Mientras el concejal Claro le decía al alcalde, “no fue su hijo miembro de la junta directiva de…”, el airado mandatario respondía con rabia a flor de piel y una agresividad evidente “¡Miente hijueputa! ¡Eso no es así! ¡Qué dijo, qué dijo!”, seguido del golpe que atiborró las redes sociales.

La Cachetada De Rodolfo Hernández A Un Concejal

Jhon Claro habló casi cuatro años después del bochornoso espectáculo ofrecido por el exalcalde y actual candidato a la República, el exconcejal señaló el ataque como un ‘golpe a traición’. “El ambiente se fue caldeando yo me levante, alcé la voz para hacerme escuchar, yo le decía señor alcalde pero el me decía sinvergüenza, tramposo y etc. Yo le decía, señor alcalde ¿usted no fue socio de Anaya que es el actual contralor de Santander de una empresa que se llama Entorno Verde?, y me dijo ‘si’ todo enervado de una manera grosera. Seguidamente dije no fue su hijo miembro de la junta directiva, y ahí dijo ‘miente hijutantas’, ahí yo le dije que me respetara y fue cuando me pegó ese bofetón por la parte de atrás a traición”.

En represalia, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó la suspensión e inhabilidad del alcalde Hernández por un periodo de ocho meses, al encontrarlo culpable de haber agredido aun servidor público como lo es el concejal Claro, incurriendo así en una falta disciplinaria grave a título de dolo. Además, tuvo que pagarle más 124 millones de pesos colombianos.

Sobre el polémico hecho ha indicado a los medios de comunicación el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción: “Este fue un montaje de parte del Concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empieza a agredir a mi esposa y a mi hijo con mentiras sobre lo de Vitalogic, pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón. Lamento lo sucedido”.

En otras declaraciones el exconcejal Claro ha cuestionado a Hernández por su postura ‘anticorrupción’ y sus reacciones agresivas a señalamientos con irregularidades en su administración: “El alcalde me golpeó simplemente porque le dije la verdad: que se posa frente a las cámaras como transparente, pero a la espalda su hijo hace negocios como el de Vitalogic o hace sociedades con Fredy Anaya en Entorno Verde”.

¿Qué es el caso Vitalogic?

Todo se remonta al año 2016, cuando se firmó un contrato entre dos reconocidos personajes de Bucaramanga y Hernández era el alcalde de la ciudad: Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se desempeñaba como contratista; y José Manuel Barrera Arias, gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB).

El motivo de la firma del contrato tenía directa relación con la crisis sanitaria que tenía la capital santandereana, por el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. Sin embargo, cabe aclarar que la problemática no surgió directamente en la administración de Hernández, pues era una situación que vivían los bumangueses desde hace varios años y fue una de las propuestas de mejora que prometió el ahora candidato presidencial.

Mediante José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAB, contrató a Jorge Hernán Alarcón Ayala por una cifra que alcanzaba los $344 millones de pesos. Además, meses después apareció Luis Carlos Hernández, hijo del Rodolfo, quien trabajaba con Vitalogic y se presentó para un concurso de licitación en torno a este tema.

“Se evidenció que Hernández Oliveros, junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”, puntualizó la Procuraduría.

