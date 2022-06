Concejo de Medellín aplazó el debate sobre la venta de acciones de EPM en Tigo

Foto de archivo. Fachada exterior de una sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

La comisión primera del Concejo de Medellín decidió aplazar el debate que busca vender las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene en Une. Luego de más de seis horas, con cuatro votos a favor y tres en contra, se espera una nueva fecha para conocer la suerte del proyecto.

Dentro de las personas que votaron en la plenaria a favor fueron: Aura Marleny Arcila, Babinton Flórez y Carlos Mario Romero; indicaron que las condiciones se cumplían y que había suficiente información sobre el tema para tomar una decisión

Una de los votantes en contra, Simón Pérez, quién propuso el aplazamiento de la votación, argumentó que “la incertidumbre se debe llenar o uno se debe abstener. Quiero aclarar unos puntos concretos que me generan incertidumbre, tampoco me genera tranquilidad hundirlo hoy. Demos la oportunidad de que se resuelvan esos puntos y se vote en otra sesión”. Propuesta que apoyaron los concejales Simón Molina, Daniel Duque y Sebastián López.

“A los concejales nos tiran la responsabilidad política, de tomar una decisión sobre vender o no vender o no vender a Une, pero no nos dejan conocer la información en su totalidad. Yo no sé si esa cláusula existe, no existe, qué dice o cuáles son las fechas”, aseguró Simón Molina.

Se conoció la carta en la que EPM informó que no logró llegar a un acuerdo con Millicom, compañía que compraría las acciones de manera preferente, para prolongar la cláusula de protección al patrimonio público que vence en 2024 y cuyo vigencia es el principal afán de la discusión. “No fue posible llegar a un acuerdo que beneficiaría a ambas partes. Además, para continuar con la negociación, sería necesario un periodo de no menos de seis meses de trabajo, lo que no asegura el éxito de la misma”.

Cabe resaltar que, la corporación debe tomar una decisión frente a las acciones de un 50% de la compañía que está valorado en más de 2.5 billones de pesos, recursos que superan los presupuestos anuales de ciudades intermedias del país como Bucaramanga, Pereira o Manizales.

Por su parte, el concejal Molina planteó una profundidad desconfianza frente al manejo de los recursos tras una posible venta, “aquí también hay un tema complejo y es una desconfianza que existe con la actual administración por eso mientras no se dé claridad frente algunos de esos puntos va ser muy difícil poder aprobar este proyecto”.

Otro en la oposición fue Daniel Duque del Partido Verde se hizo referencia a otros motivos relacionados con el momento político convulsionado que vive el país y la misma capital antioqueña.

“Estamos en un momento donde la situación política y económica no parecen óptimas para dar esta discusión. Yo creo que hay que esperar a que pase la segunda vuelta, saber quién está en el nuevo Gobierno porque eso también eventualmente podría tener algunas implicaciones sobre la valoración financiera de la empresa”, explicó Duque.

Por otro lado, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, confirmó que el escenario económico actual por la incertidumbre de saber si se venden o no estas acciones, les ha ocasionado problemas a la empresa frente a los bancos y los tenedores de bonos.

Se espera una pronta respuesta para volver a convocar una nueva sesión y discutir el tema con más información. No podrá superar la duración de las sesiones ordinarias que van hasta el 31 de julio de este año.

