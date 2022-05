Video: Jessica Cediel publicó video de la cirugía de retiro de los biopolímeros y agradeció seguir con vida

Jessica Cediel - Modelo y presentadora. @jessicacedielnet

Jessica Cediel es una de las celebridades que mayor interacción realiza en redes sociales con sus seguidores, pero en los últimos días ha estado más activa debido a las graves denuncias que hizo respecto al uso de su imagen para ofrecer servicios sexuales en un catálogo, además, ha hablado de su estado de salud y preocupó al aparecer llorando en algunas de sus ‘InstaStories’.

En esta oportunidad, la presentadora sorprendió a sus seguidores con la publicación de las impactantes imágenes de la extracción de los biopolímeros que tuvo en sus glúteos, con lo que Cediel se dio a la tarea de luchar en contra de la censura que tiene Instagram al compartir este tipo de contenido.

Tal cual lo han hecho otras celebridades, Cediel también debió someterse a esta intervención debido a que la peligrosa sustancia comenzó a afectar su espalda, presentó cambios de coloración en la piel, dolores punzantes, entre otros problemas.

En el clip se observó cómo el cirujano plástico desmarcó la zona por la que realizaría la incisión, dejando evidencia de que la incisión que realizó fue para hacer una cirugía completamente abierta.

Cabe mencionar que Jessica Cediel, después de haber publicado el material, compartió algunas palabras con las que agradeció el poder estar viva y haber superado este inconveniente.

“Gracias Dios, porque siempre has estado conmigo… Les compartí un poquito de todo, familia. ¡Besos! ¡Los adoro! Bye”, escribió la presentadora.

Sin embargo, Cediel no es la única que ha compartido en redes sociales los problemas que le produjeron los biopolímeros en sus glúteos, Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, es una de ellas, pues la peligrosa sustancia comprometió cerca del 30 % del músculo mayor de sus glúteos, lo que derivó en otras complicaciones.

“Estoy demasiado hinchada por la posición, por los líquidos, que sé yo. Pero ustedes ya saben que ya me sometí al procedimiento de retiro de biopolímeros, han estado superpendientes de mí, me han estado escribiendo, gracias por tantos mensajes … No me había reportado porque esto es una cirugía bastante, bastante compleja”, puntualizó la generadora de contenido.

Otra de las que habló de los costos que tuvo la cirugía de extracción de biopolímeros fue Lina Tejeiro, quien a través de su canal de YouTube mencionó que debió sacrificar algunos de los ahorros que tenía para la compra de su casa, pues esta intervención no está cubierta por el Plan Obligatorio de Salud – POS para hacerlo por la EPS.

“Me descubrieron lo de los biopolímeros y estábamos en pandemia, me tenía que bajar de la platica de los biopolímeros y era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para la casa para operarme porque esto no es una cirugía nada económica”, explicó la actriz de origen llanero en su canal de YouTube.

Según explicó Tejeiro, la cirugía tuvo un costo de entre 30 y 40 millones de pesos, un precio muy elevado para retirar la peligrosa sustancia, agregando que es un tema por el que varias mujeres sufren en el país y no tienen con que cubrir esto.

Y agregó: “yo gracias a Dios pude tener el modo de pagarlo, hay mujeres que no lo tienen y también son engañadas, les meten este producto, les dañan la vida y no tienen el dinero para sacarse este veneno del cuerpo, por lo que comienzan a sufrir”.

