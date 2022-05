Ultra air será investigada por publicidad engañosa tras ofrecer tiquetes aéreos a $10.000

La denuncia interpuesta por Avianca hizo que la Superintendencia de Transporte abriera investigación para determinar la presunta publicidad engañosa hecha por la aerolínea de bajo costo Foto: Ultra Air

La Superintendencia de Transporte formuló cargos contra Ultra Air por presunta publicidad engañosa y violación de derechos al consumidor, por lo que se le iniciará una investigación administrativa, tras la denuncia interpuesta con Avianca, la cual señaló que los precios de los trayectos no eran realmente 10 mil pesos.

El vicepresidente comercial de Ultra Air, Juan Diego Zapata, manifestó que en principio tenían disponibles 10 mil asientos para esta promoción, pero el éxito que tuvo la campaña hizo que aumentaran los cupos,

“A las 10:00 pm había más de 33.000 usuarios procurando entrar al mismo tiempo a la página web, lo que hizo que colapsara. Solo logramos atender a 36 compradores durante los tres primeros minutos. Una vez restablecida la web, decidimos extender la vigencia de la promoción desde las 11:00 pm del 25 de mayo hasta las 3:00 am del 26. En este lapso logramos atender a más de 9.500 compradores”,

dijo en La República.

Pero, mientras para la aerolínea todo era un “éxito”, para muchos usuarios fue todo lo contrario, en la publicación de Twitter varias personas decían que los precios no aparecían o no correspondían por lo que ya denunciaban la publicidad engañosa. Otros usuarios cargaron videos donde registraban el proceso de compra y el precio no eran 10 mil pesos como se anunciaba, algunos llegaban a superar los $ 100.000.

“Encontrarás la tarifa aérea en 10mil + el valor de impuestos y otros adicionales, esto da como resultado el precio final que estás viendo en nuestra web. Aplica para todas las rutas en fechas seleccionadas del 26 de mayo de 2022 hasta 30 de abril de 2023. Sujeto a disponibilidad”,

era la respuesta de la aerolínea a los usuarios, más tarde confirmaron que la página se cayó, por lo que buscarían la forma de volver a estar en línea y que la gente pudiera aprovechar la promoción.

Por todo esto Avianca radicó la denuncia ante la Superintendencia de Transporte, ya que en la verificación que se le hizo a la página no pudieron ingresar al sitio web y acceder a la promoción publicada en Twitter el pasado 25 de mayo:

“De forma similar, el 25 de mayo de 2022 en la misma red social, Ultra Air realizó un “retweet” de una publicación de la cuenta “Viajes y Descuentos (@viajesydesc)” con el mensaje “Vuela desde $10.000 en @ultraairoficial”, acompañado de la nota “tiquetes Ultra Air desde $76.820″, desinformando y engañando a los consumidores. A pesar de ello, dicha aerolínea publicó esa información engañosa. La publicidad engañosa generó que cientos de usuarios intentaran acceder a la promoción que resultó no ser cierta. Otros pasajeros adquirieron tiquetes, justificando el precio mayor en el pago de impuestos, como se observa de los comentarios realizados en la publicación y que se aportan como anexo para evidenciar el engaño y el impacto en los consumidores”,

publicó la Supertransporte en una resolución.

Por esta presunta publicidad engañosa, la entidad ya le está adelantando otra investigación, esta última reseñada se dio por que la aerolínea estaría anunciando destinos a los cuales no tiene permitido volar, violando la Ley 1480 del Estatuto del Consumidor, por crear falsas expectativas y la resolución 1582 de 2012, emitida por la Aeronáutica Civil, donde fijan las condiciones para el suministro de información de los usuarios. La denuncia también fue presentada por Avianca ante el Ministerio de Transporte y este se lo delegó a la Superintendencia.

