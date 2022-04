Alcaldía retira el proyecto de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

El funcionario hablo en exclusiva con Infobae sobre la Región Metropolitana de Bogotá - Cundinamarca, proyecto que empezará a mediados de año. Tomado de Twitter Secretaria de Gobierno.

La Alcaldía de Bogotá informó este miércoles 27 de abril que retiró el Proyecto de Acuerdo 163 de 2022, el cual buscaba que la capital hiciera parte de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca. La noticia la dio a conocer el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, quien explicó las razones detrás de la decisión.

“Le he solicitado al Concejo de Bogotá que se retire el proyecto que busca que Bogotá ingrese a la Región Metropolitana”, manifestó el funcionario. La situación se presentó después de que en la plenaria del cabildo no se contemplara en la orden día una recusación interpuesta por un anónimo en contra del concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal, para intervenir en el debate.

La omisión generó que el proyecto ni siquiera fuese discutido, puesto que las actuales sesiones extraordinarias terminan mañana y la iniciativa sería archivada. “Pese a la voluntad del Concejo de Bogotá de adelantar los debates democráticos, subsisten diferencias de interpretación del reglamento interno del Concejo que ha dificultado este trámite las cuales esperamos resolver en un trabajo conjunto en las próximas semanas”, afirmó Felipe Jiménez.

El distrito aseguró que volverá a presentar el proyecto para que el Concejo lo discuta en las sesiones ordinarias. Y a pesar de la situación, Jiménez manifestó que desde la Secretaría seguirán trabajando de la mano con las bancadas del cabildo distrital para sacar adelante iniciativas normativas en favor de los ciudadanos de Bogotá.

La polémica detrás de la recusación

El pasado 26 de marzo el Concejo de Bogotá decidió omitir en la orden del día la recusación en contra de Luis Carlos Leal. El recurso llegó porque “yo tengo una tutela por el debido proceso que se me está violando al no incluir el proyecto en la comisión que corresponde, que es en la comisión del Plan de Ordenamiento Territorial”, explicó el cabildante.

Lo cierto es que los concejales tenían dos días para decidir si aceptaban o no la recusación. Unos aseguraban que podían rechazarla debido a que no habían sido notificados de la tutela que fue hecha por un anónimo; mientras que otros estimaban que ese tipo de recursos siempre hay que tramitarlos.

Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, dijo ante El Tiempo que con la situación, el proyecto de la Región Metropolitana quedaba en el “peor de los mundos”. El cabildo tenía el plazo para discutir y aprobar la iniciativa en la comisión que vence el próximo viernes. Esto antes de que la alcaldía decidiera retirarlo.

Abisambra hacía parte de los cabildantes que consideraba que la “recusación no tiene los requisitos mínimos”. El concejal comentó que, en primer lugar, la entidad no recibió notificación de la tutela, y “segundo, porque el señor primero me manifestó una cosa y después otra”; teniendo en cuenta que el presidente se comunicó con el ciudadano que tramitó el recurso de manera anónima.

“Puse a consideración de la plenaria rechazar de plano la recusación, pero la mayoría tomó la decisión de que no había que aceptar ese trámite (de rechazarla)”, aseveró Abisambra. De hecho, fue precisamente en ese momento cuando los concejales votaron en contra de discutir la recusación con el argumento de que Luis Carlos Leal debía hacerlo y tenía un plazo de cinco días para ello.

