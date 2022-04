La respuesta de Juliana Calderón a sus detractores

Yina Calderón y Juliana Calderón, hermanas e influencers colombianas. Foto: Instagram @julianacalderon12

En el mundo de las redes sociales son muchos los mensajes que llegan de toda índole, varios de ellos pueden ser bastante halagadores, pero también gran parte de los mismos podrían ser una reunión de críticas, negativismo y odio. Cada quien tiene su propia manera de lidiar con esta información, ya sea ignorando lo malo o respondiéndolo, por ejemplo, esto último fue lo que hizo Juliana Calderón.

Desde sus Historias en Instagram, la empresaria dio vía libre para que sus seguidores le hicieran llegar preguntas, entre el gran número de mensajes que probablemente le llegaron en fila, hubo quien la quiso insultar escribiéndole: “Come mierd*”.

Enseguida, la hermana de Yina Calderón acudió al humor para dar una respuesta: “Les cuento que cuando yo iba a nacer se pasó el tiempo de estar en el vientre y me alcancé a hacer papó en el vientre de mi mamá y me lo comí, duré en la incubadora ms o menos veinte días, así que cuando ustedes me quieran mandar a comer mierd*, ya comí, gracias”.

Posteriormente, Calderón también dio cuenta de otro negativo mensaje que recibió, en el que le pedían madurar y la describieron como una persona ridícula. Ante este panorama, la empresaria simplemente respondió enumerando algunos de sus logros.

“Bueno, tener 24 años con una empresa formada, casi abogada, tener una estabilidad emocional con mi familia, con mi pareja, con todo mi círculo para mí es madurar, no sé para ustedes qué es madurar...”, fueron sus palabras sobre el tema.

Para poner en contexto, dentro del terreno empresarial Juliana Calderón está enfocada en productos para el cabello, principalmente en la venta de keratinas. Sin embargo, su empresa también ofrece tratamientos capilares, matizantes, entre otros.

¿Juliana Calderón está invitada a la boda de Andrea Valdiri?:

Entre el listado de interrogantes que le llegó de parte de su público, también había una pregunta centrada en: “¿Al fin las invitaron o no a la boda de la Valdiri?”

Aunque inicialmente Calderón volvió a hacer recurso del humor para responder, posteriormente aclaró que esta invitación nunca sucedería. “Obvio bebés, no se acuerdan que yo les mostré una invitación como nos llegó de hermosa, de preciosa. Mentiras, no, no nos invitaron ni nos van a invitar ni nada...”

En vista de que Andrea Valdiri y Felipe Saruma iniciaron la repartición de invitaciones a su matrimonio, a principios de abril Juliana Calderón compartió unas Historias de Instagram a modo broma sobre el tema. Entonces, en lo corrido de las imágenes se le escucha decir: “No me lo van a creer, pero ya me llegó la invitación de la señorita Andrea Valdiri y Felipe Saruma al matrimonio... dicen que no nos mandaron trago porque nosotros tomamos mucho, entonces agüita”.

Lo anterior, porque la invitación que los creadores de contenido les enviaron a sus allegados también incluyó una botella de Whisky, específicamente de Blue Label.

Juliana bromeó sobre el tema con su hermana Yina Calderón, es de recordar que, esta última ha tenido algunos roces públicos con Valdiri.

