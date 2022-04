Video: “¡Mamá orgullosa!”, muy emotiva, Shakira compartió el talento de su hijo Milan

Shakira compartió el talento que tiene su hijo con el piano. Tomada de redes sociales.

Luego de que fuertes rumores se tomaran las redes sociales por cuenta de un presunto distanciamiento entre la cantautora barranquillera y Gerard Piqué, desatando toda una polémica alrededor de las declaraciones de Shakira, sobre el motivo por el que no quiere contraer nupcias con el futbolista, la barranquillera presumió el talento de su hijo Milan en redes.

La colombiana compartió a través de sus redes sociales con mucho orgullo una de sus piezas favoritas en el piano, interpretada por su hijo Milán Piqué, de quien ya en una oportunidad había compartido el primer concierto en el que se presentó.

“One of my favorite pieces. De mis peizas favoritas”, escribió la intérprete de ‘Loba’ y ‘Hips don’t lie’ en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 72 millones de seguidores.

Aquí el video completo de Shakira y Milán :

La artista dejó ver cómo se desenvuelve el pequeño en el piano

El clip ha generado todo tipo de reacciones: ya supera las 697.000 reproducciones con cerca de 144.000 ‘me gusta’ de los fanáticos la barranquillera, entre los cuales destacan que el niño heredó el mismo talento de su madre, aunque hubo quienes le reclamaron nuevas canciones, pues consideran que tiene descuidados a sus seguidores con su música.

Otros de los comentarios destacan: “Igual de talentoso a la mamá”; “qué gusto da ver al niño seguir los pasos de su mamá, tanto ella como el tienen tanto talento”; “qué talento el de este niño, definitivamente todo se hereda”; “vale, y tu música ¿para cuándo?”; “ya puedo verlos en el escenario interpretando ‘Tú’ o ‘La Pared’” y “para más Milán que se digna a sacar música, que tú, reina”, entre otros.

Desde que Shakira se convirtió en madre, no ha parado de compartir en redes sociales cada momento de sus hijos y cómo disfruta su rol como mamá, además los momentos en que es llamada al colegio a apoyar en las actividades escolares.

Qué dijo Gerard Piqué sobre casarse con Shakira

La relación de la cantante colombiana Shakira y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, nació durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, se ha mantenido como una de las más estables. Pese a que de su intimidad se conocen pocas cosas, ambos han demostrado en muchas ocasiones lo bien que la pasan juntos y lo mucho que disfrutan de su compañía.

Una de las inquietudes que siempre ha marcado la relación de Shakira y Piqué ha sido el tema del matrimonio, algo de lo que se han escuchado muchas versiones, pero que no se ha llevado a cabo. Incluso el exmánager de la cantante colombiana afirmó que en la relación no ha sido una prioridad, pero que sí está en los planes de la pareja.

El jugador del Barcelona se refirió a esta posibilidad en la entrevista que tuvo con el reconocido youtuber Jordi Wild, quien en su programa ‘The Wild Project’ pudo tocar con el futbolista de algunos temas, entre esos, el del posible matrimonio con Shakira, a lo que Piqué respondió: “No le he preguntado los detalle. Yo soy así también un día me caliento y al otro día me caso, no ha pasado pero en la realidad si se me da un día lo hago y ya”.

