Así sería el impuesto a los más ricos que propone Gustavo Petro de ser presidente

El candidato Gustavo Petro dio a conocer detalles de lo que sería el nuevo impuesto para recaudar fondos para la educación. Foto: @SusanaBoreal

El 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en el país y el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, es uno de los grandes protagonistas en medio de las campañas electorales. El exalcalde de Bogotá, quien lidera las encuestas y se ha convertido en el objetivo a vencer en las urnas por parte de diferentes frentes políticos, se encuentra recorriendo diferentes ciudades dando a conocer de primera mano algunas de sus propuestas.

En Medellín dio a conocer una que generó muchos comentarios en las redes sociales y que el mismo Gustavo Petro se ha encargado de explicar en varias ocasiones. Se trata de una propuesta económica con el que espera recaudar 14 billones de pesos. Se trata de unos nuevos impuestos que, según el candidato, no afectará a la clase media ni a los pobres.

¿De qué se trata el nuevo impuesto?

Como se mencionó anteriormente, la idea del candidato por parte del Pacto Histórico en caso de ser elegido presidente de la República es recaudar 14 billones de pesos a través de unos impuestos que estarán dirigidos a las personas más “acaudaladas” en el país. Fue enfático al señalar que esta no afectará a la otra parte de la población y con estos recursos invertirá en educación.

De acuerdo con lo mencionado por Gustavo Petro, estos impuestos no recaerán sobre sus empresas productivas, sino por sus activos improductivos. “¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”.

Petro señaló que actualmente se invierten 4 billones de pesos para la educación, los cuales garantizan el tránsito del bachillerato a la universidad, sin embargo, afirma que este dinero no es suficiente para garantizar esto, por lo que se necesitan 14 billones.

El candidato presidencial desde hace varios años ha dejado en claro su postura y afirma que su intención no es empobrecer a los ricos, sino enriquecer a los pobres. En un trino lo manifestó de esta forma. “Yo no busco empobrecer ricos sino enriquecer pobres. La base de la riqueza es el trabajo, y las condiciones para trabajar son: el saber, el crédito, la tierra, la energía, física y tecnológica. Propongo democratizar esas condiciones, así superamos la pobreza y la desigualdad”.

En Medellín también se refirió a las acusaciones realizadas por Juan Diego Gómez, presidente del Congreso de Colombia, quien aseguró que, “no me había atrevido a referirme a su partido, que acompaña el ELN activo a su vicepresidente y le celebran la designación de esta mujer. Las antiguas FARC y las disidencias se han expresado a favor de su campaña presidencial”.

A lo que Petro respondió, “Francia Márquez es de una comunidad en el norte del Cauca, entre otras, afectada por el ELN. Ella es una víctima. De niña, Francia Márquez sufrió el desplazamiento como millones de colombianos y colombianas. Entonces, el presidente del Senado le asigna el papel de victimaria cuando es una víctima, y se la asigna simplemente porque una mujer negra”.

