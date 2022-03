Luis Díaz sigue aumentando su valor, ya está en el top 10 de los más costosos de la Premier League

El colombianos Luis Díaz habló en entrevista para la página del Liverpool sobre su adaptación en el equipo. Asegura que tiene los pies en la tierra. Foto: Liverpoolfc.com

El colombiano Luis Díaz regresó a Inglaterra tras dejar la selección de Colombia luego de perder su cupo al Mundial de Catar 2022. El delantero regresó a su club luego de haber sido figura en el combinado nacional a pesar de no haber logrado los objetivos.

Colombia le ganó a Venezuela por la mínima diferencia este martes, pero no le alcanzó para ir a repechaje y tener una nueva oportunidad de ir a la Copa del Mundo, pues dependía del resultado de Perú, selección que venció, en su casa, a Paraguay 2-0.

Luego de este suceso, la máxima figura de la selección se pronunció a través de Instagram sobre la eliminación del combinado nacional de Catar 2022, quien se mostró bastante abatido en un mensaje que compartió en Instagram, acompañado de una foto suya después del partido con Venezuela del pasado martes.

“Desde pequeño soñé con vestir esta camiseta y portarla con orgullo en un mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido, duele por mi, por mis compañeros, por nuestras familias y por todo el país que nos apoyó siempre. Mantengo la ilusión y las ganas de luchar por este sueño, queda mucho por trabajar y mejorar juntos, de mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha”, se puede leer en la publicación.

Su ausencia en el Mundial ha sido tema de conversación en diferentes medios internacionales como The Sun en Inglaterra, que lo incluyó en el once de la gala de grandes estrellas que no estarán en la Copa del Mundo.

Además de hacer parte de los grandes futbolistas que no estarán en el Mundial de Catar, Luis Díaz ingresó a otro selecto grupo. Esta vez el portal especializado en el mercado de fichajes Trasnfermarkt elaboró un listado de los jugadores mejor valorados en el mercado del fútbol inglés en el que, por primera vez, está el oriundo de La Guajira.

En este top 10 de los futbolistas más caros que tiene la Premier League llama la atención que el colombiano rompió la hegemonía de futbolistas brasileños. Díaz, valorado en 45,5 millones de euros, es el sexto mejor jugador en el listado. El primero es el portero del Liverpool, Alisson, con 60 millones de euros. Lo siguen Fabinho (60),también de Liverpool, Richarlisson, del Everton (55), Gabriel Jesús, del City (50) y Ederson, del City (50).

Recordemos que Luis Díaz se convirtió en una de las contrataciones más llamativas de este mercado de invierno. Liverpool pagó 45 millones de euros, no obstante, esta cifra podría ascender hasta los 60 millones teniendo en cuenta los bonos y cumplimiento de objetivos. Su llegada a representó el tercer fichaje de mayor valor en este periodo de transferencias: Dusan Vlahovic encabeza el listado, pasando de la Fiorentina a la Juventus por 81,6 millones; y el segundo puesto es para Ferrán Torres, quien llegó a Barcelona, proveniente de Manchester City, a cambio de 55 millones.

SEGUIR LEYENDO: