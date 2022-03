En Antioquia hay escasez de algunos dulces y golosinas

(Foto: Wikipedia)

Según los comerciantes de Antioquia, algunos dulces como las gomitas, barquillos y chupetas están escasos en las tiendas de confitería del departamento. Evidenciaron que tienen una reducción en sus inventarios entre el 30% y 50%, y varias referencias están agotadas.

Algunas de las causas están relacionadas con los retrasos en la cadena logística global y los altos costos de las materias primas que encarecen la producción, lo cual se ha revelado por el regreso a los colegios que ha hecho que aumenten sus ventas.

“En los colegios no han reportado que los dulces que generalmente los estudiantes consumen con frecuencia no los han logrado encontrar o encuentran muy pocas cantidades, y por el lado de los distribuidores hemos encontrado que no están importando algunas golosinas debido al alto costo que implicaría traerlos a pérdidas”, indicó la directora económica de Fenalco Antioquia, Claudia Bustamante.

Además, añadió que los comerciantes empezaron a reportar escasez desde el año pasado, pero se agudizó en 2022. “Aumentó la demanda lo que significó dificultades para la oferta. Sin embargo, esto no es nuevo, viene desde el año pasado y se incrementó este año con el retorno a las clases presenciales porque se generó un aumento en el consumo”.

“También hay dificultades con empaques, envases plásticos, cartón y vidrios que están escasos y eso impacta toda la cadena”, señaló Bustamante.

Por su lado, los comerciantes expresaron que los precios están muy altos y hay golosinas que no se encuentran en el mercado, “se nos han presentado productos agotados como en el resto de categorías de alimentos, básicamente es por desabastecimiento de materia primera y en especial el empaque, el cartón, el vidrio y el plástico”.

Otros señalaron que “hay aumentos desproporcionados en el precio de algunas golosinas que no las hemos importado porque el incremento nos ha dejado fuera del mercado, por ahora no estamos importando ciertas golosinas”.

Con esto, los importadores reportaron que algunos dulces tuvieron altos incrementos en los precios, así que optaron por no traerlas al país porque no les deja margen de rentabilidad. Algunos consumidores recurren a golosinas sustitutas, pero otros se abstienen de comprar cuando no encuentran el producto deseado.

Meta y Bolívar

Esta misma situación estaría ocurriendo en el Meta y en Bolívar. Por el contrario, por el momento no se ha viso la escasez en el Valle ni el Atlántico.

“En cuanto a golosinas, efectivamente se está presentado escasez. Los proveedores de estos productos son principalmente de Bogotá y Valle, además de productos importados”, indicó Jorge Arango, director de Fenalco Meta en entrevista en W Radio.

De igual manera, agregó que “en cuanto a producto nacional, empresas como Colombina incrementaron los precios en dulcería, argumentando escases de materia prima e insumos. Además, han incrementado precios de chocolates y galletas en las últimas semanas. Se argumenta adicionalmente aumento en los precios de empaques y embalajes”.

Aumentó la percepción negativa de los comerciantes sobre el sector financiero, según Fenalco

En febrero de este año, de acuerdo con el más reciente reporte de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las ventas del comercio tuvieron un desempeño aceptable, sin embargo, hubo una nueva disminución en la confianza de los comerciantes respecto al panorama inmediato de la economía y los negocios. El 42% de los ciudadanos consultados aseguraron que la cantidad de artículos físicos vendidos en enero fue superior a la vendida durante el mismo periodo del año pasado. El 35% consideró que no hubo mayores variaciones y el 23% que disminuyó.

“Los voceros de supermercados en grandes y pequeñas ciudades reportaron un aumento muy importante en lo corrido de este año de las ventas de productos de marca propia, cuyos precios por lo general son más económicos que los de las marcas premium”, destacó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

“Este fenómeno, dicen, se registra en todos los estratos de la población y es un mecanismo de defensa de los consumidores ante el aumento de la inflación. El relativo buen comportamiento de las ventas en febrero creemos se explica en alto grado por la celebración por parte de almacenes de gran formato, de promociones especiales, jornadas de descuentos y “aniversarios”, así como por el impulso de la temporada escolar”, añadió el experto.

