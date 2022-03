Aida Victoria Merlano anunció que se va de Barranquilla

Tomada de Instagram @aidavictoriam

La generadora de contenido digital Aida Victoria Merlano, informó mediante su cuenta de Instagram que se marchara de la capital del Atlántico por motivos de seguridad, por lo cual pone a la venta su apartamento en Barranquilla. La influencer e hija de la prófuga de la justicia por compra de votos Aida Merlano.

La mujer que estuvo involucrada recientemente en el escándalo del rompimiento de la relación sentimental, del también influencer Yefferson Cossio (quien se hizo famoso por ponerse implantes mamarios), comentó a través de su red social que siente que su integridad peligra en Barranquilla por lo que toma la decisión de marcharse.

“Mi apartamento de Barranquilla está en venta; fue una decisión muy dura... Pero para nadie es un secreto que esta ciudad ya no es segura para mí y la verdad no quiero nada que me ate a ella. Espero que quien lo tenga, Pueda encontrar el hogar y la paz que un día tuve aquí”, comentó la generadora de contenido digital Aida Victoria Merlano.

La influencer no anunció en sus redes cuál será su ciudad de destino ni tampoco reveló la ubicación del apartamento en Barranquilla pero comentó que con el gerente de la empresa se encargaran de dar los datos necesarios para los interesados en el inmueble que esta vendiendo Aida Merlano.

Sobre la polémica de Aida

La polémica que se desató luego de que se filtrara un video en el que Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio se están besando, sigue dando de qué hablar. Muchos han criticado a la generadora de contenido en sus redes sociales por lo sucedido y por que ese mismo día se había revelado que la relación entre el influenciador y Jenn Muriel había terminado. Merlano no se ha guardado nada y ha respondido de manera personal a muchos de esos señalamientos, con algunas algunas respuestas siendo más creativas que otras.

Aida Victoria Merlano siempre se ha mostrado muy activa en sus redes sociales y en una de sus historias, se tomó el tiempo de responder a muchas de las preguntas que le realizaron, o en este caso comentarios. Ya que una usuaria le dijo: “Grilla asquerosa”, a lo que la influenciadora no tardó en responderle y lo hizo de una manera muy creativa.

Publicó su respuesta con un vídeo con una lencería bastante sensual, mirándose a un espejo y diciéndole: “señora ¿con cuál me veo más grilla asquerosa? Con este que tiene como ‘push up’ (refiriéndose al brasier) que hace ver el seno más levantado o será este, por detrás creo que se ve más grilla asquerosa, dígame qué piensa”.

Esta fue una de las publicaciones de Aida Victoria Merlano con la sensual lencería

Muchos de sus seguidores se manifestaron luego de ver esta historia publicada en su perfil de Instagram. Sin embargo, en muchas ocasiones ha dejado su postura clara con respecto a lo sucedido y se ha defendido de las acusaciones argumentando que Yeferson Cossio es un hombre soltero.

Recordemos que tras conocerse el video en donde se estaban dando un beso, ella aclaró lo sucedido el pasado 2 de marzo y aseguró que, “Yo estoy dispuesta a asumir mis errores, pero lapídenme por lo que es, yo no soy la nueva mujer de Cossio ni su nueva novia como para que salgan a hablar que él cambió a una por la otra”.

La otra cara de Aida Merlano



La madre de la influencer, Merlano fue elegida como miembro del Congreso de la República de Colombia en calidad de Representante a la Cámara por el partido Conservador para el período legislativo 2014-2018. Fue condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas.

El 1 de octubre de 2019, Merlano se fugó de sus guardias mientras asistía a una cita odontológica. El 27 de enero de 2020, fue recapturada en Maracaibo por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Recientemente Aida Merlano, desde Venezuela señaló al pre candidato Áñex Char y el Clan Char de haber orquestado todo el tramo de corrupción en la costa caribe.

