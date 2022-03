MinAmbiente pide ayuda a las potencias mundiales para enfrentar la crisis ambiental

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se lleva a cabo en Nairobi. Allí, 193 Estados Miembros establecen acuerdos contra la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Hasta el próximo 2 de marzo representantes de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas se reunirán en Nairobi (Kenia), en la quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La cumbre también contará con la presencia de líderes empresariales, de la sociedad civil y ambientalistas de todo el mundo. Esta sesión es considerada como el principal instrumento de toma de decisiones ambientales del mundo.

Entre los temas que se debatirán en la asamblea se rescatan las medidas urgentes para combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, intervino en la Asamblea y propuso que, “Estados Unidos, países de la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, deben apoyar a naciones en desarrollo, con recursos anuales para financiar internacionalmente acciones de protección del medio ambiente”.

La cartera de Ambiente señaló que esta propuesta buscaría recaudar unos 60 mil millones de dólares. “Esta cifra ayudaría a enfrentar el impacto desproporcionado de los hábitos de consumo de los países desarrollados sobre la biodiversidad. Se estima que el 30 % de las amenazas mundiales a la biodiversidad se presentan especialmente por el comercio de productos básicos generados en los países potencia”, aseguran desde el Gobierno nacional.

“Lo que estamos anunciando es que los países en desarrollo se comprometan a aportar los recursos necesarios para poder construir políticas públicas coherentes y cerrar la brecha del financiamiento climático. Le apostamos a una movilización de recursos provenientes de diferentes fuentes que permitan una acertada implementación de la agenda de biodiversidad. Tenemos que actuar ya y no podemos hacerlo solos”, dijo en la asamblea mundial de Nairobi el ministro Correa.

Desde las Naciones Unidas, señalan que uno de los objetivos de esta asamblea es la creación de un comité internacional para iniciar trabajos hacia un acuerdo global y jurídico para enfrentar la contaminación por plásticos. “Esperamos que esto represente el desarrollo más importante en la agenda ambiental mundial desde el Acuerdo de París de 2015″, señalaron desde el organismo internacional.

La asamblea examinará otras cuestiones crítica, como la gestión de residuos químicos y nitrógeno, las soluciones basadas en la naturaleza y la biodiversidad y la economía circular. También se llevará a cabo un Diálogo de Liderazgo con Acuerdos Ambientales Multilaterales (AMUMA) sobre el tema Fortalecer la acción por la naturaleza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante su intervención, el funcionario del Gobierno nacional respaldó la iniciativa del organismo de trabajar en equipo para enfrentar la crisis ambiental. “Tenemos una doble crisis, la primera es la crisis climática, y la segunda, la pérdida de biodiversidad. Por eso, no dudamos ni un segundo en apostarle a la biodiversidad positiva. Esta es la globalización del clima, el lenguaje en el que todos debemos conversar”, explicó Correa ante líderes de diversas partes del planeta.

Por último, el funcionario señaló que algunas organizaciones ambientales del mundo ya apoyan su iniciativa, para que las grandes potencias financien las luchas medio ambientales. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, quienes respaldan la acción del Gobierno son: BirdLife International, Conservación International, Campaign for Nature, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Natural Resources Defense Council, The Nature Conservancy, Rainforest Trust, Wildlife Conservation Society, WWF y World Resources Institute.

