Colombiana víctima de violencia de género en Alemania pide ayuda para separarse de su expareja y ver a sus hijos

La vida le puede cambiar a cualquier persona en poco tiempo, ‘en un abrir y cerrar de ojos’. Algunas personas que han dejado el país han manifestado su intención de encontrar mejores oportunidades en el exterior, este fue el caso de Jessica Martínez, una colombiana que está pasando por un momento muy complicado en Alemania debido a su exesposo y las constantes agresiones que ha sufrido a manos de él. Ahora, busca por todos lo medios la ayuda de un abogado.

Jessica viajó ya hace varios años a Alemania, allí se casó con un alemán y tuvo dos hijos. Sin embargo, cada vez la convivencia con él era peor debido a los ataques verbales y físicos por los que pasaba. Es por esta razón que debido al maltrato por el que estaba pasando y tras 14 años de convivencia (16 años de casada), tomó la decisión de regresar a Colombia junto a sus dos hijos en el 2019.

De acuerdo con las declaraciones entregadas a ‘El País’ de Cali, ella aseguró que durante su convivencia con él la amenazaba con quitarle a sus hijos y que iba a denunciarla con la policía para manifestar que ella no estaba bien psicológicamente y lo que quería era hacerle daño a los pequeños. El idioma ha sido una de las grandes complicaciones para Jessica en su estadía en Europa.

“Me amenazaba con quitarme a los niños y decía que le iba a contar a la Policía que yo estaba loca y que quería hacerle daño a los niños”, afirmó Jessica, que regresó a su país juntos a sus hijos antes del inicio de la pandemia.

Ya estando en Colombia, las cosas no salieron del todo bien para ella. Sus hijos no lograron adaptarse al país, les costaba mucho interactuar con el entorno y el cambió cultural fue algo muy difícil de asimilar para ellos. La llegada del COVID-19 al país, así como las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, como el aislamiento preventivo obligatorio, que los obligó a encerrarse por un buen tiempo. Esto generó un impacto psicológico en los menores.

Fue en este momento cuando su expareja apareció de nuevo, le propuso que regresara a Alemania con los niños y él se encargaría de darle un apoyo económico mientras lograba ubicarse en un nuevo empleo, ella aceptó. Sin embargo, estando de nuevo en Europa, las cosas fueron diferentes a las que su exesposo le prometió.

“Cuando llegué a Alemania me di cuenta de que las intenciones de él era tener algo conmigo y, en repetidas ocasiones intentó tener relaciones sexuales y me tocó sin mi consentimiento. Cuando vio que no me iba a convencer de volver con él, me amenazó con sacarme de la casa, me insultaba, no podía ver que alguien me saludara, me quitó el apoyo económico y se quedó con la custodia de los niños”, aseguró.

Ahora la situación es complicada para Jessica, ya que no cuenta con el apoyo económico, pese a que estudió cosmética orgánica en Alemania, no ha podido conseguir un trabajo. Incluso sus hijos se pusieron en contra de ella y han llegado a agredirla verbal y físicamente.

“Me deja verlos pocas horas y no los deja dormir en el apartamento en el que estoy viviendo. Inclusive, como ellos han visto que él me agrede verbalmente, ellos me están tratando igual y hasta me han agredido físicamente. Han creado un rechazo y odio total hacia mí. Han sido transformados en contra de su propia madre y, como he estado investigando por qué ocurren estos comportamientos, encontré que se trata de un síndrome conocido como alineación parental. A pesar de todo estoy tratando de tener la custodia de ellos dos más adelante”, agregó Jessica.

Y añadió, “acá en Bremen, Alemania, se inició un proceso por los episodios de violencia de género y las autoridades me están pidiendo con urgencia un abogado para que lo adelante”, es por esto que se encuentra pidiendo ayuda de un abogado que viva en Alemania, que se enfoque en casos de violencia de género y que hable en español y alemán. Si usted puede ayudar a Jessica Martínez, puede escribirle al WhatsApp +4917655733786.

En la plataforma Change.org., Jessica Martínez dio a conocer su situación y realizó una petición a la Cancillería Colombiana, así como a ONU Colombia y ONU Mujeres, con el fin de encontrar ayudar para poder llevar su caso ante la justicia alemana.

Allí asegura que, “este viernes, 18 de febrero de 2022, está citado el juicio solicitando tener contacto permanente con sus hijos sin amenazas del papá y en búsqueda de compartir la patria potestad. La meta de esta caleña es desarrollar su emprendimiento en temas de alimentación saludable y bienestar”.

