Imitadora de Jennifer López en ‘Yo me llamo’: de cantar por un buñuelo a vivir seis meses en Dubái

Imitadora de Jennifer López en Yo Me llamo reveló varias anécdotas de su vida artística antes de llegar al reality. Foto: Tomada de Canal Caracol en vivo

El pasado jueves 10 de febrero, se definió la última oportunidad para estar entre los ocho mejores imitadores en ‘Yo me llamo’. ‘Leonardo Favio’, ‘Carlos Gardel’, ‘Bruno Mars’ y ‘Jennifer López’ tuvieron la oportunidad de presentarse ante el jurado para convencerlos de que aún deberían seguir en la competencia.

‘Leonardo Favio’ se presentó con la canción ‘no juegues más’, ‘Carlos Gardel’ con ‘esta noche me emborracho’, ‘Bruno Mars’ interpretó la canción ‘Gorilla’ y ‘Jennifer López’ que apostó por el tema de guaracha ‘Baila conmigo’, sin embargo no recibió una buena crítica. Amparo Grisales destacó su baile pero afirmó que no sintió la voz de la cantante puertorriqueña.

“El baile muy bien, siempre lo has dominado perfectamente pero no podemos centrarnos en el hipnotismo que nos da tu baile, a mí si me faltó la voz y me parece que desafinaste muchísimo. Show hubo, pero si nos vamos al detalle en esta instancia del concurso, la voz de JLo no la sentí, ni el acento”, afirmó.

Luego de la presentación, los jurados conformados por Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola determinaron que la eliminada de la competencia era ‘Jennifer López’, una de las que más comentarios generó en las redes sociales y quien aprovechó el momento para agradecer por la oportunidad.

“Me voy contenta, me voy feliz, así como llegué, con ganas de seguirla dando toda. Estoy feliz por todos, por lo que logré, yo no pensé que iba a llegar tan lejos”, aseguró la imitadora que se mostró bastante afligida por la decisión de los jueces.

Recordemos que ella quedó en riesgo de ser eliminada luego de haber interpretado la canción ‘Ain’t your mama’ y los comentarios del jurado no fueron nada positivos, razón por la que entró a la ronda de eliminación. Incluso, el comentario que le hizo Yeison Jiménez, en donde afirmó que se “aburrió al escuchar la interpretación del single de la cantante boricua Jennifer López.

“Yo pienso que estuvo bien, pero yo me aburrí y es la primera vez que te lo digo. Siento que el concepto de la canción, de pronto tan repetitiva, me llevó a sentirla un poco monótona. Es la primera vez que me aburro contigo”, aseguró Jiménez y la joven que interpreta a ‘Jennifer López’ , no pudo contener el llanto, generando toda clase de comentarios en las redes sociales.

Tras la eliminación, la mujer que interpretó a Jennifer López fue entrevistada en el programa ‘Día a día’ del Canal Caracol y allí compartió varias de las experiencias que vivió a lo largo del ‘reality’. También reveló varias anécdotas sobre cómo era su vida antes de llegar al concurso .

Aseguró que entró al mundo artístico tras las insistencias de su padre, que falleció hace algunos meses por COVID-19. También recordó una anécdota que vivió con su padre de cuando era más pequeña. “Yo cantaba por un buñuelo y un Bon Yurt cuando tenía 10 años, ese era mi pago (...) Canté en plazas de mercado, me pagaban 20.000 pesos y yo creía que tenía mucha plata”.

También dio a conocer que fue parte de varias orquestas de música tropical y la llevaron a realizar varias presentaciones en los Emiratos Árabes Unidos y con una de ellas firmó un contrato por seis meses para realizar presentaciones en Dubái.

