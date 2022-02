Por “Abudinear”, Corte Suprema de Justicia citó a conciliación a Katherine Miranda y Karen Abudinen

Katherine Miranda, citada a audiencia de conciliación en la CSJ por denuncia de Karen Abudinen. Fotos: Colprensa

El magistrado Héctor Alarcón, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, citó para el próximo 15 de febrero a la actual representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, así como al representante León Fredy Muñoz, por el uso del neologismo, y —para algunos— palabra clave para identificar la corrupción en Colombia: “Abudinear”.

La exministra ha sido enfática en solicitar que dicha palabra no sea utilizada en contextos en que son puestos en duda su honra y su buen nombre; sin embargo, la expresión se asentó en la lengua popular del país hasta el punto de que algunos usuarios de redes sociales han invocado a la Real Academia Española (RAE) para que ésta sea reconocida como palabra de uso aceptado en Colombia.

Solicitud de usuarios de redes sociales con respecto a "Abudinear"





Pese a que la representante Miranda ha insistido en que ella no acuñó “Abudinear”, lo cierto es que es la figura pública asociada a la expansión de dicho neologismo. Para la muestra, un botón: en el lanzamiento de su campaña para el Senado, Katherine Miranda utilizó, como eslógan, la expresión “Que no nos abudineen el país” en 9 vallas instaladas en Bogotá.

En contexto | “Que no nos abudineen el país”: Katherine Miranda lanzó campaña con la mira en Karen Abudinen





Valla de la representante Katherine Miranda utiliza el polémico verbo "Abudinear"





Con respecto a las vallas, la representante Miranda justificó la utilización de la expresión dentro de su campaña como una forma de “sanción social porque el tema quedó en el olvido y debe haber responsabilidades políticas porque no puede pasar por alto este escándalo. Yo no he dicho que la ministra se robó la plata, pero el ministerio debe responder”.

No obstante, Miranda aprovechó el impacto mediático de la expresión para postularla como una de las palabras clave para comprender 2021. En una dinámica de redes sociales, escribió: “#LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR por demostrar como la clase política tradicional normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía”, lo anterior publicado en su cuenta de Twitter el pasado 1 de diciembre de 2021.

El impacto de “Abudinear” alcanzó Europa cuando el senador, y actual precandidato por Colombia Humana, Gustavo Petro, utilizó el neologismo en su gira española de enero de 2022.

En dicha ocasión, la exministra respondió con firmeza a las declaraciones de Petro: “En España usted me difamó Gustavo Petro. CALUMNIADOR!!! (sic) Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado!!! Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran”.

La ocasión fue ideal para que el senador ripostara de la siguiente forma: “Cuando esta virulencia verbal aparece contra mí, ya saben ustedes la causa: los políticos no aguantan que se denuncie la corrupción. Te respondo Karen Abudinen: los cargos públicos no son para los corruptos. El puesto de un corrupto en mi gobierno, será la cárcel”.

Cabe recordar que el origen de esta polémica entre semántica y política, nació de la pérdida de un anticipo por 70.000 millones de pesos del contrato entre el Ministerio y la unión temporal Centros Poblados, para la instalación de cerca de 9.000 centros digitales para escuelas rurales, en 15 departamentos.

En su denuncia ante la CSJ, Abudinen señaló a Katherine Miranda y León Fredy Muñoz de incurrir en fraude procesal, injuria y calumnia. La citación, programada para el 15 de febrero, será uno de los eventos cruciales en la previa a las legislativas, programadas para el 13 de marzo.

SEGUIR LEYENDO: