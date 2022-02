Deportes Tolima le respondió a Nilson Castrillón tras acusaciones de falsedad en documento privado

MEDELLÍN. 11 de febrero de 2021. Independiente Medellín empató 1-1 con Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, en juego válido por la final de la Copa BetPlay. El cuadro antioqueño ganó 5-4 en la definición de los penales y se coronó campeón. (Cortesía Dimayor)

Nilson David Castrillón Burbano es nuevo jugador de Junior de Barranquilla, pero su salida de Deportes Tolima, actual subcampeón del fútbol colombiano, no fue la más transparente del mercado de fichajes de invierno a inicios de 2022.

Según pudo conocer y difundir el periodista Javier Hernández Bonnet en la edición de este miércoles 12 de enero del programa Blog Deportivo de Blu Radio, el exsenador de la República Gabriel Camargo, máximo accionista del Deportes Tolima, está respondiendo en estos momentos por una demanda penal emitida por el jugador Nilson Castrillón, quien alega que Camargo habría falsificado su firma en un contrato que él y sus representantes no conocieron.

Es decir, argumentando cometer el delito de falsedad en documento privado, Castrillón Burbano (que tenía contrato activo hasta el 15 de diciembre de 2021) tomó acciones legales ante un supuesto contrato extendido del futbolista con el combinado Vinotinto y Oro de Ibagué.

Ante esto, el Deportes Tolima respondió a las acusaciones otorgándole poder al abogado penalista Humberto Escobar para que los represente ante la investigación adelantada por la Fiscalía, tras las acusaciones de Nilson Castrillón.

El comunicado emitido por el equipo de Ibagué indica que han actuado bajo la legalidad, contrario a lo realizado por el jugador quien desconoció el contrato vigente con la institución y busca lucrarse de manera irregular.

Deportes Tolima responde a Nilson Castrillón tras acusaciones de suplantación de firma y falsedad de documento privado

Según informó la mesa integrante de Blog Deportivo, por intermedio de la Asociación Colombiana de Futbolistas (Acolfutpro) el jugador pudo recopilar toda la evidencia y denunciaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio que el jugador quedó libre cuando le intentaron hacer valer un contrato que él no firmó con el representante legal del equipo (Gabriel Camargo):

El contrato de Nilson Castrillón vencía el 15 de diciembre de 2021. Cuando el jugador pide la no renovación, el Tolima dice “no, usted tiene un contacto extendido con nosotros”. El jugador asesorado por Acolfutpro, desde enero de 2020 preconstituyó todas las pruebas para demostrar que el contrato que apareciera no era verdadero. Se pidió al Ministerio del Deporte la copia del contrato que estaba registrado allí para demostrar que ese documento no coincidía (…) Está en curso una denuncia penal contra el representante legal, Gabriel Camargo

Por su parte, Carlos González Puche, director de Acolfutpro, señaló que esta es una práctica recurrente en la directiva club Deportes Tolima con sus empleados:

Esto es el resultado de una posición que ha manteniendo el Tolima con relación a los contratos. Es una práctica de vieja data con Mejía, Perlaza, Jorge. Es una practica reiterada, hacer firmar contratos por duraciones superiores a los tres años. La firma impuesta deja reparos y es evidente que no corresponde a lo que Nilson reconoce. Por eso lo declara con mucho tiempo de antelación ante un notario, que no tiene el interés de mantener su vinculación con el Tolima