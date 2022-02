El futbolista peruano Aldo Corzo reveló el insultó que le lanzó a James Rodríguez

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Peru - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - January 28, 2022 Colombia's James Rodriguez looks dejected after the match REUTERS/Luisa Gonzalez

El 28 de enero se disputó la segunda parte de la jornada número 15 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, este día la selección de Colombia jugó en condición de local en el Estadio Metropolitano de Barranquilla donde enfrentó a la selección de Perú.

En este encuentro, el equipo dirigido por Ricardo Gareca se llevó los tres puntos tras anotar el único gol del partido en el minuto 85′, tras un cotragolpe donde el peruano Edison Flores se llevó el protagonismo. Con esta nueva derrota el seleccionado nacional se fue alejando de cumplir el sueño de ir a otra Copa del Mundo.

En el último año estas dos escuadras se han encontrado más de lo normal, esto se debe a los partidos por las fechas de las eliminatorias y los partidos por la Copa América, los cuales han causado que esta rivalidad sea mayor. Además, el equipo de Reinaldo Rueda le ganó el tercer lugar a Perú en el certamen continental.

Cabe resaltar que la selección e Perú no ganaba en el Metropolitano de Barranquilla hace 21 años. Y, además, en este encuentro sucedieron varios roces y uno de ellos fue el que tuvieron James Rodríguez y Aldo Corzo, lateral del cuadro Inca.

Casi quince días después de este partido, el lateral derecho de Perú contó en una entrevista para el portal de Movistar Deportes lo que le dijo al ‘10′ de la selección colombiana, quien se tiró en el área buscando un penal. Según el jugador, el partido estaba en máxima tensión y ellos estaban defendiendo el 0-1 con todas sus fuerzas, mientras Colombia buscaba igualar el marcador.

“Se dicen muchas cosas en un partido. Él se tira por las puras y a uno le da cólera porque obviamente estás aguantando un resultado súper importante. El partido está caliente, difícil, y obviamente te dan ganas de hacerle acordar a su madre”, confesó Corzo.

El jugador peruano de 32 años, que se encuentra militando en Universitario, también contó que buscó que James le respondiera algo hasta que lo logró. “Como no me respondía, quería que me respondiera... Hasta que lo conseguí. Me dijo: ‘cállate y cierra ya sabes qué’”, afirmó.

Recordemos que en este partido James Rodríguez también tuvo una polémica con la hinchada en el Metropolitano tras el final del partido, pues el ‘10′ de la selección salió molesto luego de los silbidos y abucheos al equipo y exigió que pararan. En el túnel, camino al vestuario, fue captado por una cámara peleando contra los aficionados y diciendo que eran unos “desagradecidos”.

