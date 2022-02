Aplazan la audiencia del caso de Sara Sofía ante la ausencia de Nilson Díaz

Este lunes 7 de febrero se conocería el escrito de la Fiscalía General de la Nación en el que decide acusar formalmente a la mamá y al padrastro de la menor Sara Sofía Galván por el delito de desaparición forzada agravada. A pesar de que la audiencia estaba programada para las 2:00 de la tarde, tuvo que ser aplazada ante la ausencia de Nilson Díaz, excompañero sentimental de la progenitora de la bebé.

Cabe recordar que tanto Carolina Galván, madre de la menor, como su expareja permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación por la desaparición de Sara Sofía.

Según informó El Espectador, a pesar de que Díaz está recluido en la cárcel La Picota, el juzgado esperó durante una hora y diez minutos y nunca apareció. Por esa razón, la juez del caso, Luz Marina Álvarez, ordenó compulsar copias a la oficina de control interno del Inpec, entidad encargada de entablar la conexión con el recluso.

La juez calificó de “negligente” las acciones del Inpec, debido a que no se realizaron los trámites pertinentes para trasladar a Díaz a la audiencia. A su vez, aseguró que desde el pasado 11 de enero no han respondido a ningún llamado del juzgado: “No contestan los correos, y dieron un celular en el que rechazan las llamadas”, aseveró Álvarez.

Esta es la segunda vez que se aplaza la audiencia. La primera fue el pasado 11 de enero, debido a que la defensora de Carolina Galván estaba con licencia de maternidad.

La juez reprogramó la audiencia para el próximo jueves 17 de marzo, a las 2:00 de la tarde. La fecha fue aceptada por los presentes en la reunión y se espera que para entonces el Inpec responda ante la ausencia de Díaz este lunes.

La acusación formal de la Fiscalía

Con respecto a las acusaciones de la Fiscalía, según informó La FM, la entidad señaló que tanto Carolina como su expareja sustrajeron a la menor del entorno de protección en el que se encontraba el pasado 18 de enero de 2021.

La delegada de la Fiscalía argumentó ante el medio de comunicación que, en su momento ambos “tenían la capacidad de comprender lo ilícito del comportamiento”, además de que Galván y Díaz entregaron información errónea a las autoridades, lo que dificultó el proceso de hallazgo de Sara Sofía.

En contexto: Se cumplió un año de la desaparición de la bebé Sara Sofía Galván sin que la Fiscalía haya podido aclarar el caso

Es importante señalar que antes de que Sara Sofía quedara a cargo de la madre, la niña estaba en la residencia de su tía Xiomara Galván, quien alertó a las autoridades sobre su desaparición e incluso colaboró constantemente con las autoridades para poder encontrarla.

Debido a la desaparición de la menor y las diversas versiones, Xiomara Galván inició una búsqueda en diversas partes del país mientras que, las autoridades realizaron diversos operativos en Bogotá y en otras ciudades.

Una de las hipótesis que sostiene la Fiscalía es que Sara Sofía habría fallecido tras ser golpeada por su padrastro y posteriormente su cuerpo habría sido arrojado al río Tunjuelito. Sin embargo, durante mucho tiempo Xiomara Galván aseguró que la bebé habría sido vendida, por lo que la Interpol emitió una circular amarilla para encontrar a la menor.

Las autoridades no han podido confirmar ninguna de las teorías y suspendieron la búsqueda del cuerpo de la menor el pasado diciembre de 2021.

