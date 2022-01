Fernando Salazar, de Águilas Doradas, habría sido violento con el VAR en el juego con Once Caldas

Leonel Álvarez, DT de Águilas Doradas, y Fernando Salazar, máximo accionista del club. Foto Águilas Doradas

Águilas Doradas y Once Caldas empataron a un gol el 29 de enero por la tercera fecha de la Liga BetPlay, pero el partido no estuvo exento de polémicas. Un día después, este domingo, se conoció que Fernando Salazar, máximo accionista del equipo de Rionegro, fue violento con los integrantes del VAR.

El periodista deportivo César Augusto Londoño informó que “Salazar, el dueño de Águilas Doradas, irrumpió violentamente en el sitio del VAR, los insultó y destruyó el aire acondicionado. La incursión violenta tendría que ver con un gol justamente anulado a Marco Pérez, uno de los refuerzos esta temporada, quien recientemente se desempeñó con el Blanco de Manizales.

Debido a la publicación de Londoño, la cuenta en Twitter ElVarCentral, dedicada el estudio de las reglas del fútbol, realizó un breve análisis para dar evidencia que el tanto fue anulado por el árbitro Carlos Mario Herrera Bernal, con la ayuda del VAR.

“Le leo a Cesar Augusto Londoño que el máximo accionista de Águilas ingresó ayer a la sala VAR, e increpó a los árbitros que se encontraban allí laborando. Eso es una falta gravísima. Encima discuten un acierto arbitral, gol anulado a Marco Pérez por fuera de juego”, compartió ElVarCentral, junto con la siguiente fotografía.

La frustración, más que por un descartado error arbitral, quizá obedeció a que con un jugador más la mayor parte del segundo tiempo —tras la expulsión del defensor central Fainer Torijano, del Once Caldas, en el minuto 54— los dirigidos por Leonel Álvarez no pudieron imponerse en el marcador, de hecho, en lo que va de la liga no pudieron sumar de a tres (empataron contra Atlético Bucaramanga y cayeron ante Independiente Santa Fe.

“Es una alegría poder recuperar a uno de los mejores entrenadores del país. Es un verdadero salto de calidad poder contar con este cuerpo técnico. Confiamos poderosamente en el conocimiento y la sabiduría de quien consideramos la mejor contratación del fútbol colombiano para la temporada 2022. Es un hombre que tiene todas las ‘charreteras’ para asumir las riendas de esta y de cualquier institución”, sostuvo el máximo accionista de Águilas Doradas previo al debut del equipo en la liga colombiana, pero el equipo nada que concreta su primera victoria.

El próximo partido de Águilas Doradas será el jueves 3 de febrero, de visita a La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo.

Once Caldas sumó un punto valioso de visitante

Contrario a Águilas Doradas, el Once Caldas ya sumó de a tres en este torneo, el 26 de enero con La Equidad, y, además, empató con Unión Magdalena, el 22 de enero. También buscó vencer a la escuadra de Rionegro en su visita, pero no pudo manejar el 1-0 a su favor, aunque suma puntos valiosos para escapar al descenso.

“Luchamos contra todo, vinimos por los 3 puntos y nos llevamos 1, salimos a buscar el partido, éramos merecedores de más pero ese es el fútbol y nos vamos contentos. La intención fue defender el resultado, pero la expulsión nos hizo cambiar todo. No era lo pensado empatar, pero por las circunstancias me voy contento”, sostuvo el DT Diego Corredor.

Tras el empate también se pronunció Marlon Piedrahita, una de las nuevas caras en el equipo este semestre: “Cuando estuvimos 11 contra 11 fuimos mejor que el rival, me voy con sensaciones positivas para lo que viene, este es un grupo que se va a ir consolidando y que tiene el deseo y la ambición de competir al más alto nivel en todas las plazas”.

SEGUIR LEYENDO: