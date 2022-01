“No vamos a caer en ese chantaje”: Duque ante presiones de Rusia para retomar relaciones con Venezuela

17-09-2021 El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, interviene en las jornadas económicas 'España y Colombia, Desafíos y Oportunidades de Inversión 2021' en el Auditorio Gabriela Mistral, a 17 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Eduardo Parra - Europa Press

En medio de la presentación del informe de implementación del acuerdo de paz del Teatro Colón ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante de Rusia ante la ONU pidió que el gobierno de Iván Duque retome las relaciones formales con el régimen de Nicolás Maduro. El mensaje ruso no fue bien recibido por el presidente colombiano, que respondió a Rusia acusándola de un “chantaje” para forzar un apoyo internacional a uno de sus aliados en América.

Duque, desde Uribia (La Guajira), dijo que no aceptaría estas presiones para retomar relaciones con un gobierno que, según el jefe de Estado colombiano, protege al terrorismo. “A mí me parece que tenemos que ubicarnos (...) ¿Hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe? ¿Hay que aliarse con el que le permite estar en su territorio, narcotraficar (sic), planear atentados para que no intimiden al pueblo colombiano? ¿Esto es un chantaje? Pues si esto lo es, no vamos a caer en el chantaje”, dijo.

Enérgico, el mandatario añadió las dificultades del apoyo del régimen de Venezuela a grupos como las disidencias de las Farc y el Eln, y lo que esto implica para los colombianos. “Nicolás Maduro protege al terrorismo, lo auspicia y es aliado de sus círculos más cercanos en el negocio del narcotráfico y extracción ilegal de minerales”, aseguró, aunque añadió que este rechazo solo se limita al chavismo y no al pueblo de Venezuela.

“Colombia es un país amigo del pueblo venezolano, tan amigos somos que hemos hecho el gesto humanitario más grande que ha visto el hemisferio en años albergando 1.8 millones de migrantes. Eso lo hacemos con afecto hacia al pueblo que ansía la democracia”, recalcó el jefe de Estado.

Finalmente, hizo énfasis en que seguirá denunciando al régimen chavista “como es, con la criminalidad que tiene y no nos vamos a doblegar y no vamos a dejar de denunciar esos atropellos y la convivencia que tiene con el terrorismo, no vamos a caer en ese chantaje. Quienes hacen esas solicitudes también tengan claro que quien proteja ese régimen está apoyando el terrorismo internacional”.

La petición de Rusia

La petición rusa fue hecha el pasado jueves por el representante de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy. El diplomático expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en la frontera con Venezuela y planteó la posibilidad de reestablecer las relaciones diplomáticas con el vecino país para solventar esta problemática.

En su intervención, Polyanskiy planteó que para la consecución de la paz un paso es contrarrestar a las estructuras armadas en la zona fronteriza, es decir, al Eln y las disidencias de las Farc que se disputan el control territorial y, con ello, el de las rentas ilegales,

“Alcanzar una paz estable y sostenible en Colombia se facilitaría normalizando las relaciones con su país vecino Venezuela, esto entre otras cosas se necesitan para combatir el crimen en las áreas de frontera y brindaría la seguridad de evitar incidentes”, sustentó. Vale recordar que en enero de 2019, el gobierno de Iván Duque reconoció oficialmente como presidente interino a Juan Guaidó, retirando el reconocimiento a Nicolás Maduro.

Además, Polyanskiy aseguró que se necesita un diálogo entre el Gobierno nacional y el Eln, todavía más si se tiene en cuenta los atentados terroristas, el desplazamiento forzoso y los asesinatos de autoría de este grupo ilegal en enero. “Las dos partes necesitan dar pasos hacia el diálogo sin colocar condiciones previas como ocurrió en el acuerdo con la antigua guerrilla de las Farc”, afirmó.

