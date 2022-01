Abren investigación contra entrenador involucrado en escándalo de acoso sexual en Liga de Atletismo de Santander

Archivo: En Colombia, las llamadas a la línea de atención púrpura 155 se incrementaron en un 103 % durante el primer mes del aislamiento preventivo, vigente desde el 25 de marzo, y al menos 102 mujeres fueron asesinadas desde esa fecha hasta el 16 de junio, según datos del Observatorio de Feminicidios del país .EFE/Ernesto Guzman Jr/Archivo

Un fiscal adscrito a la unidad del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual expidió las ordenes judiciales para indagar si existen más víctimas en el marco de la investigación sobre presuntos abusos sexuales al interior de la Liga de Atletismo de Santander.

El caso inició cuando cuatro deportistas denunciaron ante la Fiscalía haber sido víctimas de abuso y maltrato sexual por más de dos años. Los hechos se remontan a 2019 hasta la fecha por parte del entrenador de la institución deportiva.

Una de las víctimas relató que éste comenzó a hacerle insinuaciones sexuales a sabiendas que contaba con 16 años: “Me iba preguntando si yo todavía era virgen, que él quería ser mi primer hombre y que cuándo le iba a dar la oportunidad. Cosas muy fastidiosas y cansonas”.

Este testimonio fue el detonante para que más víctimas decidieran sumarse a la denuncia, la cual contó con el apoyo público de la Federación Colombiana de Atletismo así como del presidente de la Liga Santandereana de Atletismo, Juan Gabriel Henao.

Hasta el momento son 30 atletas, en su mayoría mujeres de escasos recursos que fueron acosadas por el entrenador, quienes han denunciado en el transcurso de 24 horas ante el fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual.

Santander: el departamento que más denuncias presenta de violencia contra la mujer

En este primer mes de 2022, el oriente colombiano ha sido protagonista de episodios de violencia contra la mujer. Además de la macro denuncia contra un entrenador de la Liga de Atletismo del departamento, hasta el pasado 16 de enero fueron reportados 17 denuncias por maltrato intrafamiliar y 2 feminicidios.

Ante dicha situación, la secretaría de la Mujer de Santander invitó a las mujeres a no guardar silencio y denunciar este tipo de situaciones ante las autoridades correspondientes.

Para Andrea Blanco, en cabeza de dicha entidad, el mensaje es contundente: “El llamado es a que se denuncien los casos de maltrato para poder actuar a tiempo. Rechazamos todos los actos en contra de la mujer”.

Las cifras en Colombia: un panorama desolador en cuanto a la violencia contra las mujeres

En su más reciente Boletín de Violencias Basadas en Género, la Defensoría del Pueblo presentó una actualización de dichos eventos en los cuales se confirmaron 64 casos que corresponden a feminicidios así como reveló 76 casos por tentativa de ese mismo delito.

La mayoría de feminicidios ocurrieron en Córdoba, donde se han registrado 12 casos; Santander y Caquetá, reportan seis casos en cada departamento; y Cauca, donde se cuentan cuatro casos. Así mismo, hay un reporte importante de tentativa de feminicidio en Norte de Santander (24), Chocó (8), Cundinamarca (6), Cauca (5) y Santander (4).

Así mismo confirmó una percepción que ha rodeado el incremento de este tipo de casos de violencia contra la mujer en Colombia: durante la pandemia la violencia contra la mujer aumentó considerablemente por lo que de 2018 a 2021 la Defensoría del Pueblo reportó 351 casos de presuntos feminicidios y la mayoría de ellos ocurrieron de 2020 hasta ahora.

Para concluir, la Procuraduría General de la Nación aseguró que entre enero y agosto de 2021 se registraron 630 casos de homicidios en los que las víctimas fueron mujeres. Según la entidad, estas cifras son graves, aún cuando no puedan catalogarse como feminicidios directamente.

“Las cifras de violencia contra las mujeres no solo asustan sino que duelen. ¿Cuántos más datos no tenemos visibilizados y cuántos no alcanzamos a conocer?”, afirmó la procuradora Margarita Cabello Blanco.

