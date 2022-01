Con emotivo video, Carolina Cruz da a conocer el nuevo avance en el crecimiento de Salvador

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

Desde que nació Salvador Palomeque, su mamá se convirtió en una de las más buscadas en redes sociales, especialmente Instagram; y no ha sido para menos, pues ella misma se ha encargado de compartir cada momento correspondiente al crecimiento no solamente del pequeño, sino también de Matías, su hijo mayor fruto de la relación con Lincoln Palomeque.

A finales del año pasado, la presentadora del programa ‘Día a Día’ confirmó a sus casi siete millones de seguidores en esta plataforma, que el bebé ya había superado la dificultad de salud que tenía desde su nacimiento, pues vale recordar que nació con una tortícolis gestacional, razón por la cual debió ser sometido a intensas terapias para recuperarse de esta condición. Ahora, todo parece ser risas en el hogar de la también empresaria.

Además, Cruz ha mostrado los mejores momentos del desarrollo de Salvador y así se vio reflejado este miércoles cuando publicó en esta misma red social un video donde anuncia que ya gatea.

En la grabación, hecha por ella misma, se ve que el bebé avanza por un corredor y se dirige hacia su mamá, quien le ofrece un juguete. En medio del recorrido, su hermano lo acompaña, y cuando está cerca de llegar a su objetivo, la madre camina hacia atrás para que el menor siga gateando.

La enternecedora grabación estuvo acompañada por un texto donde la vallecaucana celebra este avance en la vida de su hijo; “Qué puedo decir… toda la gloria sea para ti SEÑOR, gracias por tanto y más. Salvador a sus casi 11 meses gateando con el mejor maestro a su lado”, redactó.

Luego de su recuperación, el pequeño continúa su proceso de crecimiento y la presentadora lo ha compartido con sus seguidores en Instagram. VIDEO: Instagram (carolinacruzosorio).

Y como era de esperarse, los comentarios inundaron el post que estuvo acompañado por la canción ‘Love, Love, Love’, de Fox in Oil y que en pocas horas alcanzó más de 114 mil ‘me gusta’ y cerca de 3.900 comentarios, muchos de ellos de usuarios derretidos de amor por el gesto de Salvador.

“Caro esa es tu recompensa, tu dedicación y amor. Te felicito, también es tu logro”; “Bendito seas Salvador con lágrimas en mis ojos siento esa felicidad como mía. Qué lindo es verlos avanzar”; “En unos días lo veremos caminando a ese guerrerito de Dios”; “Dios demostrando una vez más que la fe mueve montañas, junto al verdadero amor de una madre”; “Dios mío que hermoso. Dios lo bendiga hoy y siempre” y “Me muero de amor cuando veo estos videos, ¡son tan perfectos! Dios los bendiga”, fueron solo algunas de las réplicas a la publicación.

La primera palabra de Salvador, otro hecho que destacó su madre

“Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ, yo se la había escuchado hace algunas semanas pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. Se imaginan lo que siento??? También ya pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD. Feliz Noche”, fue el mensaje que transmitió la conductora del matutino del canal Caracol también en Instagram.

Dicho texto estuvo acompañado con una postal a blanco y negro de la modelo, cargando en brazos a su segundo hijo, llenando de ternura a fanáticos y amigos como Carolina Soto, Ana Karina Soto, Carolina Ordóñez y María Juli Correa.

Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

