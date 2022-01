“Ridícula usted”: Sara Uribe asediada por sus ‘haters’ responde de forma contundente

Foto: Instagram @Sara_Uribe

Son varias las celebridades que constantemente dejan ver a través de sus redes sociales los mensajes de odio que reciben en su buzón. Este fue el caso de Sara Uribe, que luego de publicar un carrete de imágenes mientras se divertía con una amiga, recibió comentarios negativos que la tildaban de “estúpida” o “que vieja tan estúpida”.

Ante los constantes ataques, la antioqueña no soportó más y de forma contundente respondió a la usuaria:

“Ridícula y estúpida usted, no entiendo por qué es tan ridícula, no nos vea, no nos siga, no se amargue la vida con nosotros”, escribió la empresaria antioqueña.

Y para darle un poco más de dramatismo al momento, Uribe le dijo a la mujer que con palabras de grueso calibre intentaba ofenderla por su contenido: “Vieja loca, boba”.

Luego de haberse referido en tales términos a la usuaria de Instagram que la atacó, su compañera de viaje le dijo en tono bajo y simulando calmarla: “Es que no es feliz, entonces déjela tranquila”.

Aquí el video completo de Sara Uribe :

El clip, que fue replicado por el portal de entretenimiento ‘Faranduleando ando’, ya supera las 2.200 reproducciones y más de 60 ‘me gusta’. Algunos de los comentarios señalaron que están de acuerdo con la respuesta de la presentadora porque normalmente son las mismas mujeres las que se atacan entre ellas.

“Haters van a haber en todo lado, tu solo brilla mi amor y que las otras se muerdan el codo”, ¡”Así se responde amores! Uds son unas re contra mamacitas, y lo que les ofende es que no pueden ser como uds, sigan dando de que hablar, qué hay gente que mantiene hambrienta!”, “La gente envidiosa es muy fastidiosa”, “De verdad que si han estado maluquitas, pero todo bien”, entre otros.

Otra de las historias que compartió la modelo antioqueña tuvo que ver con el inicio de sus proyectos laborales para 2022, pues mientras se encontraba en una sesión de maquillaje confesó que estaba grabando un comercial para televisión.

‘Ya es hora’ de tener novio

Desde que se conoció de la ruptura entre Freddy Guarín y Sara Uribe sus seguidores no dejan de preguntarle si todavía siente algo por el futbolista; sin embargo, ella ha dejado claro que aunque aún lo ame, él ya tiene una vida armada con otra mujer y que el único lazo que los une es el amor que tienen por su hijo Jacobo.

Por otra parte, el pasado 13 de diciembre la presentadora se encontraba interactuando con sus seguidores a través de la dinámica ‘preguntas y respuestas’ y un curioso usuario le preguntó: “¿Qué opinas de tener novio?”.

A lo que Uribe le contestó:

“Pues la verdad, yo creo que ya va siendo hora, pero vamos a ver si salen las cosas ¡Ahí vamos, tranquilos!”.

Sin embargo, sus seguidores no se quedaron solamente con esta respuesta de la antioqueña, por lo que muchos aseguraron que probablemente su etapa de soltería estaría llegando a un final pues en repetidas ocasiones se le ha visto reaccionar a las publicaciones del futbolista español Edgar Méndez y lo propio hace el deportista con las publicaciones de Uribe.

