Feliz cumpleaños a Mario Mendoza: cinco libros para conocer al autor que enseñó a resistir mediante la lectura

“Oscureció, pagamos las cervezas que habíamos consumido y entonces Campo Elías sacó un fajo de billetes y se lo entregó a ella. Le dijo que por favor pagara la matrícula del niño, que le comprara algo de ropa y un par de zapatos. La mujer volvió a besarlo en la mejilla, nos despedimos y salimos de allí. Cuando estábamos ya en la esquina, le pregunté si era su hijo. Me dijo que no, que la mujer y él solo eran buenos amigos, y que el niño lo enternecía mucho, que le recordaba de alguna manera su propia infancia. Añadió: -Lo veo como ese hijo que no tuve y que nunca tendré”, escribió Mario Mendoza en ‘El amigo del asesino’, cuento en que el bogotano relata su relación con Campo Elías, el mismo conocido como el autor de la masacre del restaurante Pozzetto, en Bogotá.

Este texto, donde el autor realza su conexión inefable con los paisajes grisáceos, tenues y muchas veces temerarios de Bogotá, hace parte del libro ‘La locura de nuestro tiempo’ y allí Mendoza hace una inédita declaración de amor a la capital colombiana, pues “es difícil imaginarse una a París, Nueva York o Barcelona”.

Ese mismo escritor que se encargó de valorar a la Bogotá oculta, incógnita y por la misma razón a veces invivible, cumple este 10 de enero 58 años de edad, los cuales ha vivido en medio de las comodidades de la clase media ilustrada, la misma que lo vio caer, de manera voluntaria, a lo más profundo de la soledad y miseria de los barrios del centro de la ciudad; además de muchos encierros para llevar a cabo sus novelas, y los posteriores reconocimientos no solo de la crítica, sino de miles de jóvenes que fueron cautivados por sus dramas policiacos, dignos de las novelas negras.

Por esta razón, en Infobae Colombia evocamos cinco títulos destacados de Mario Mendoza, no solo para recordarlo por su natalicio, sino para resaltar que la literatura sí puede cautivar, en masa, a los jóvenes que se identifican con personajes como Samuel Sotomayor o el mismo Campo Elías Delgado.

1. Cobro de sangre

Publicada en 2004, esta es una de las novelas más importantes e impactantes del bogotano, no solo por la exposición de varias problemáticas históricas que ha vivido Colombia, como el exterminio de miembros de izquierda por parte de las fuerzas estatales, pasando por la doble vida que lleva Samuel Sotomayor y los hechos pasados que persiguen su futuro hasta el punto de ver muy de cerca a la muerte.

En esta obra, los lugares capitalinos cobran un sentido superior, pues el personaje central logra realizar diversos recorridos por muchos sitios de la ciudad que desencadenan en la elaboración de un gran mapa sensorial, con el que muestra la validez de cada andén, escalera y casa por la que él transita.

2. Satanás

El texto más famoso y laureado de Mario Mendoza, ha sido trascendental no solo para la literatura en Colombia sino para el cine nacional, pues aquella novela de 2002, y que fue otorgado con el premio Biblioteca Breve Seix Barral en su edición XVI, fue adaptada en una película protagonizada por Damián Alcázar, Marcela Mar, Vicky Hernández y Patricia Castañeda.

El libro recopila a través de tres historias, la vida de Campo Elías Delgado luego de su retorno a Colombia tras combatir en la guerra de Vietnam; su descenso a los infiernos y las muertes que causó hasta el momento de perpetrar, él solo, la ‘masacre de Pozzetto’, donde mató a una decena de personas. Además, relata la amistad con Mendoza a partir de su gusto por la literatura y autores como Alan Poe y Stevenson.

3. Scorpio City

El drama policíaco surge con esta novela publicada en 1998 y que acentúa, a través de la realidad plasmada en el centro de Bogotá, la ficción que se confunde con problemáticas como el asesinato de prostitutas y los posibles vínculos de estos crímenes con sectas religiosas.

El personaje principal, un detective que se sale de sus funciones como agente judicial, decide hacer justicia por su cuenta y a medida que avanza, se inserta en lo más profundo y oscuro de la ciudad, desembocando en un final donde los buenos no triunfan.

4. La locura de nuestro tiempo

Más que un libro, el autor destaca este título como una bitácora de viaje que pone de manifiesto la relación que tienen ciudades como Bogotá, Bangkok, Ciudad de México y Calcuta. Son en total cuatro capítulos, ‘Momentos, Cuatro Historias, Relatos y La locura de nuestro tiempo’ que componen el compendio de cuentos publicado en 2010.

Un relato que destaca es ‘Un joven artista’ donde narra la historia de Valeriano Lanchas, un prodigio que de niño soñaba con ser cantante de ópera, y a través de ‘La fiesta del chivo’, ‘La ciudad de los perros’ y aun sinnúmero de artículos de Mario Vargas Llosa, el artista nunca traicionó su sueño y menos sus intenciones de estar empapado de la literatura y la música al mismo tiempo.

5. Una escalera al cielo

“Si no comes no puedes trabajar, ni estudiar, ni amar, ni nada. Tampoco puedes hacer ninguna revolución. O comes bien, o te jodes. Recuerda el refrán: <<Dime qué comes y te diré quién eres>>”, es solo un fragmento del texto ‘La revolución’ y que está inmerso en este libro de 2004 donde el autor vuelve al cuento, género que le hizo merecedor del Premio Nacional de Literatura de Instituto Distrital de Cultura y Turismo, gracias a ‘La travesía del vidente’, recopilación de cuentos con el que Mario Mendoza empezó a construir su inagotable obra.

