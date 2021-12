Teófilo Gutiérrez, la figura de la décima estrella del Deportivo Cali

Teófilo Gutiérrez, protagonista del encuentro que ganó el Deportivo Cali en Palmaseca

Este miércoles el Deportivo Cali se coronó campeón del fútbol de Colombia tras vencer al Tolima con un marcador global 3-2 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, logrando así su décima estrella.

Una de las piezas claves de este nuevo título es el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, quien llegó por casualidad al cuadro azucarero luego de haber estado un mes quito por una lesión que sufrió.

Sin duda, este fue el mejor refuerzo del Fútbol Profesional Colombiano para el segundo semestre fue Teófilo Gutiérrez al Deportivo Cali. Por su parte, los azucareros celebraron la llegada del barranquillero, mientras que los aficionados del Junior, lloraron su partida.

Luego de un mes de recuperación, el exjugador de la selección de Colombia debutó el pasado 14 de agosto en un partido contra Millonarios en Palmaseca. El barranquillero ingresó al minuto 55′ por Michael Ortega, cuando el Cali perdía 1-2, y el equipo aún estaba bajo la dirección del uruguayo Alfredo Arias.

Cabe resaltar que sobre el minuto 82′, Teófilo le hizo un pase-gol a Hárold Preciado, quien anotó el 2-2 definitivo. Antes de su debut, el profesor Arias había dicho que ‘Teo’ no se encontraba ciento por ciento recuperado.

Desde ese día, el exjugador del River Plate se ganó la titularidad y la cinta del capitán, que estaba en poder del lateral Juan Camilo Angulo. En ese momento, el papel de Teófilo fue reorganizar al equipo para comenzar a luchar el décimo título.Con la camiseta verdiblanca, Teófilo Gutiérrez llegó a marcar seis goles.

“Lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado. Nadie entendió mi lesión. Solo Dios sabía a dónde me iba a llevar y me iba a poner como rey, porque Dios es fiel. Deportivo Cali me abrió las puertas. El cariño de la gente es muy especial y esta es la recompensa. Les mando un beso a mi familia y a mis hijos que me bancaron mucho”, comentó el goleador para Win Sports + tras terminar la final este miércoles.

Teófilo Gutiérrez terminó el año siendo la figura y el goleador del Deportivo Cali, y así mismo, fue la pieza clave para que el conjunto azucarero lograra dejar la mala racha de finales sin copa.

“Queda mandarle un beso a toda la gente caleña. Que disfrute con amor, con pasión y que le pongan la estrellita verde al arbolito de navidad. Un digno rival, tiene un gran entrenador y una gran hinchada. Yo lo dije: acá siempre me va bien”.

Hasta esta mañana la continuidad del delantero en el Deportivo Cali estaba en duda ya que el contrato se habría firmado hasta finales de este año, pero según se ha revelado, uno de los patrocinadores del equipo está dispuesto a aportar una importante cantidad de dinero para mejorar el salario de Teo y asegurar su continuidad.

Por último, Deportivo Cali tendrá como principal objetivo en el próximo año hacer una buena participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, la cual comienza a principios de febrero.

