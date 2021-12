Aída Victoria Merlano acusó a Lina Tejeiro de robarle picos y agarrarle la nalga

Fotos: Instagram @AidaVictoriaM @LinaTejeiro

Los premios InstaFest que se celebraron el pasado fin de semana en Cartagena dejaron varios momentos virales que no han dejado de resonar en las redes sociales. Uno de ellos fue el que protagonizaron la famosa influenciadora barranquillera Aída Victoria Merlano y la actriz villavicense Lina Tejeiro.

Las dos mujeres, que son ampliamente conocidas en las redes sociales, usaron las ya conocidas historias de Instagram para calentar el internet con picantes revelaciones que hicieron. Merlano, que es hija de la excongresista fugitiva Aída Merlano, contó que Tejeiro, supuestamente, la acosa.

Sin embargo, todo hace parte de un juego entre amigas con el que pretendían dar de qué hablar y tal parece que lo lograron, porque en Instagram, Twitter, así como en la prensa de farándula no se ha dejado de difundir lo dicho por Aída Victoria.

“Voy a denunciar públicamente algo, la gente cree que yo te acoso a ti y tú me ves, me agarras la nalga y me robas picos, sí señor”, dijo la barranquillera.

En ese momento, se le ve a Lina riendo a todo pulmón y con evidente pena. De hecho, le pidió a Aída que no dijera eso “en público”, a lo que ella respondió, entre risas, y con tono jocoso: “No calle, denuncie”.

Así sucedió:

No es la primera vez que ambas revolucionan las redes sociales. De hecho, hace unas semanas Aida Victoria realizó un viaje ‘exprés’ para llegar a Bogotá y encontrarse con Tejeiro. Ambas cumplieron el papel de embajadoras de una marca de cosméticos y suplementos alimenticios en el marco de la Feria de Salud y Belleza, llevada a cabo en Corferias. Las dos mujeres se reunieron en el stand donde se encuentra este emprendimiento y dieron de qué hablar.

En sus historias de Instagram, Aida Victoria dejó ver que su compañera le hizo una llamativa propuesta: “llamar a Hugo”.

“Me van a hacer una invitación extrañísima, que dizque pa’ llamar a Hugo”, mencionó la barranquillera, mientras que Lina le contesta: “Sí, tenemos que llamarlo el sábado, así: Hugo”, mientras hacía el fonema del nombre y simulaba un gesto de vómito.

Ambas entraron en risas y Aida reiteró que habrá “borrachera segura este sábado, no se la pierdan este sábado, no se la pierdan”, dijo Merlano entre varias carcajadas. Vale mencionar que la fiesta de la que hablan ellas corresponde a la celebración del cumpleaños número 30 de Lina Tejeiro a la que asistió ‘Raimundo y todo el mundo’.

Además, recientemente Aída Victoria fue tendencia por otras picantes declaraciones sobre sus gustos por las mujeres. Sin pelos en la lengua, como ya se ha caracterizado la creadora de contenido, respondió afirmativamente donde no solo dijo que le gusta tener encuentros de esta índole por pura ‘recocha’, sino también habló de sus fetiches a la hora de consumar sus encuentros con ellas.

“Yo siento que a mí las mujeres me gustan como que de ‘recochita’ porque es que uno pasa buenísimo y, luego, uno se queda mirando las caras y es como: ‘Muy rico y todo, pero me quedó faltando algo’”, expresó.

Así mismo, reconoció que no se cohíbe a la hora de tener encuentros sexuales con féminas pero que no cambia a los hombres por nada por una peculiar razón: “A mí me encanta la energía masculina, el cuerpo humano”, agregó.

En otra de sus respuestas, le contestó a uno de sus seguidores si ha enviado fotos desnuda por internet o, como coloquialmente se conoce, el pack: “Verdadero y me parece una delicia, pero hay que saber con quién hacerlo porque ese es un tema delicado que en todo el mundo no se puede confiar”.

SEGUIR LEYENDO: