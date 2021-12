María Fernanda Cabal causó risas y controversia en redes, luego de réplicar una noticia falsa

En la foto: María Fernanda Cabal, Senadora. (Colprensa - Diego Pineda)

Las burlas en redes sociales a las equivocaciones no tienen perdón, y menos para figuras políticas como la Senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien por una noticia falsa, que recientemente compartió, hace parte de los políticos que no verifican la información cuando la leen.

Al indagar en su red social, se puede evidenciar que la congresista reaccionó a una captura de pantalla sobre un supuesto suceso ocurrido en Carolina del Sur, Estados Unidos, en el que a un “hombre de especie trans que se identifica como ciervo” le habrían “disparado accidentalmente por cazadores”.

“Miembro de familia ‘interespecie’. Ay Dios, esto es sorprendente”, fue el trino que escribió congresista, y por el que ha sido objeto de críticas en Twitter.

Dicha publicación, que sigue publicada hasta el momento en su red social, ha sido foco de comentarios en la que los usuarios le han cuestionado su capacidad de análisis para este tipo de información.

“Senadora, deje a un lado Twitter. Esta información es FALSA. Ningún medio registra tal información”, “Ven porque Mafe prefiere las armas. Lo suyo no es el intelecto” y “Si con esa capacidad de análisis iba a dirigir el país, entonces nos salvamos”, son algunos de los duros comentarios contra Cabal.

La publicación, que fue realizada en horas de la noche de este viernes, ya cuenta con más de 65 tweets citados y 444 retweets.

Sobre la publicación que compartió la política, se trata de un artículo titulado “Trans species man who self-identifies as a deer accidentally shot by hunters”, que al español quiere decir: “Hombre de especies trans que se identifica a sí mismo como un ciervo disparado accidentalmente por cazadores” publicado en el sitio de noticias satíricas World News Daily Report en octubre de 2020.

Dicho sitio incluso tiene una advertencia en la que avisa a sus lectores que sus notas no son reales y todo su contenido está basado en la ficción, en un estilo similar al del portal colombiano Actualidad Panamericana, el mexicano El Deforma o el español El Mundo Today.

Aunque la supuesta noticia ha sido ya desmentida por los portales de ‘fact-check’ en inglés de agencias como Reuters y AFP, el pantallazo,que compartió María Fernanda Cabal, aún sigue rondando en el ciberespacio y siendo compartido erróneamente.

Imagen de noticia falsa réplicada por la senadora María Fernanda Cabal. Twitter.

Sin embargo, Cabal no es la única congresista que ha sido víctima de las noticias falsas en el mundo digital, pues su contradictor Gustavo Petro también ha sido foco de comentarios por no hacer verificación de la información que comparte.

El pasado 22 de octubre de 2020, el portal de verificación, Colombia Check se dio la tarea de comprobar la veracidad de la publicación de un foto de las manifestaciones de la minga indigena por parte del senador, y llegó a la conclusión de que la imagen compartida en redes no reflejaba la movilización de los indígenas en Colombia, sino una protesta contra el presidente Lenín Moreno en 2019.

@petrogustavo

Además, el medio agregó que la imagen empezó a moverse en redes sociales en octubre de 2019, cuando comunidades indígenas de Ecuador se dirigieron a la ciudad de Quito en protesta por las medidas económicas y reformas laborales por el gobierno de Lenín Moreno.

Pero esta no es la primera vez que el senador es promotor de noticias falsas, en reiteradas ocasiones sus publicaciones han sido foco de burlas y hasta ha puesto a más de uno a salir a desmentir lo que afirma el congresista.

Durante la pandemia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López tuvo que corregir una impresión del senador en la que señaló, en una columna del diario Cuarto de Hora, que “el 62% de los muertos por COVID en Bogotá no pudieron llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos”, a lo que la mandataria aseveró en entrevista con la revista Semana: “Gustavo pública por ahí tres noticias falsas por día, fácil”.





