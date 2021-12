Samuel, hijo de Kaleth Morales, lanzó su primera canción, ‘Sin rodeo’

Samuel Morales

En agosto del año 2005, el vallenato perdió, repentinamente, una de las voces más populares y prometedoras del género: Kaleth Morales. Víctima mortal de un accidente de tránsito, el músico, descendiente del también cantante Miguel Morales, continúa vigente con sus letras y, ahora, Samuel, su hijo, se une a la tarea de mantener el legado musical de la familia. ‘Sin rodeo’ es el nombre que lleva el primer tema que se hace público del intérprete que, además, deja en claro que buscará, a su vez, mantener el sonido del vallenato.

“Aquí estoy yo para representar el nombre de mi papá, para dejarlo en alto, eso sí con mi sello propio, pero siempre basado en la música que él hizo”, aseguró el joven que, por estos días, tiene 16 años. Samuel no alcanzó a conocer a su papá en persona. De él solo le queda la imagen que ve a través de fotografías y pantallas, además de lo que le cuentan los que conocieron al creador de temas como ‘Vivo en el limbo’, ‘Todo de cabeza’, ‘De millón a cero’, ‘Destrozaste mi alma’, ‘La hora de la verdad’, ‘A blanco y negro’, entre otros.

“Mi gente linda. Ya está disponible “Sin rodeo” en todas las plataformas digitales. Vayan a escucharla en su plataforma favorita, voy a estar viendo todas sus historias”, escribió en una publicación promocional de su tema en su cuenta de Instagram en donde, además, agregó y cuestionó a sus seguidores: “¿cuál fue la mejor parte de la canción? Empiezo yo (...)Le pusiste fin a toditas mis penas y poquito a poquito me robe tus besos”.

Dirigido por Luis Oviedo, y grabado en Cartagena, el video, protagonizado por Sara Valentina Ramírez, cuenta con más de 50 mil reproducciones y más de siete mil ‘me gusta’. El tema fue compuesto por Isaac Calvo, según se lee en la información resaltada en el canal de YouTube en el que se encuentra disponible el audiovisual.

“Es para mi un honor traerles este trabajo que se hizo con mucho esfuerzo y amor (...) estaba muy ansioso por contarles de este proyecto que vengo trabajando hace tiempo. Este no es solo mi sueño, también es de ustedes que me han ayudado a crecer cada día y me motivan a dar lo mejor de mi”, confesó.

Morales, además de estrenar el tema, hace parte del grupo de invitados a la apertura del festival de compositores en San Juan del Cesar, que se lleva a cabo en La Guajira, desde este 6 de diciembre.

“¿Sabes quien te canta? Samuel Morales”, comienza diciendo el músico en su tema. “No ando con tanto rodeo pa’ decirte que te amo. No ando con tanto rodeo pa’ decirte que te extraño. Tú eres la que llevo dentro de mi pensamiento, y es que por ti yo me atrevo a inventar lo que no han hecho”, interpreta Samuel en la pista de casi cuatro minutos.

“Mi sueño siempre ha sido alegrar muchos corazones con mi música”, expresó Samuel Morales sobre sus incursión en la industria musical. El joven participó en el programa de talentos musicales ‘La Voz: Kids’, programa en el que conmovió a los jurados al contar que su padre era el mismo Kaleth. Aunque no ganó la competencia, estuvo asesorado por Sebastián Yatra. En su audición a ciegas, el joven músico interpretó ‘Mírame fijamente’. Para ese entonces, tenía 12 años de edad.

En ese programa contó que su abuelo materno, Rigoberto Castilla, es como un padre para él, pues, tras la trágica partida de Kaleth, él se encargó de su crianza. “Fue muy dura la pérdida de mi papá. Me da mucha tristeza que no haya podido conocer a mi papá”, dijo en su entrevista.

Los tres jurados, sorprendidos al verlo, se acercaron para abrazarlo. “¿En serio? ¿De los Morales, Morales?”, dijeron, en ese entonces, además de Yatra, Fanny Lu y Andrés Cepeda. “Yo tengo que darle un abrazo a este muchacho porque yo admiraba mucho a su papá”, comentó Andrés.





