Por muerte de menor Embera en el Parque Nacional, minga acusa de omisión al Distrito Capital

Difícil situación humanitaria de los indígenas embera que están en el parque nacional de Bogotá, tras aviso de desalojo de la Alcaldía. (Colprensa - Camila Díaz) Colprensa

Las Autoridades Indígenas en Bakatá que se declararon en minga para respaldar al pueblo Emberá que cumplió dos meses en el céntrico Parque Nacional de Bogotá emitió un comunicado en el que acusó al Distrito Capital por la muerte de un menor de edad de dicha etnia y denunció lo que consideran una “actitud omisiva violatoria” por parte de altos funcionarios de la Alcaldía Mayor ante sus demandas.

En específico, dicha minga responsabilizó por omisión, “desidia e incapacidad” a los funcionarios adscritos a la secretaría de Gobierno del Distrito Capital. Así mismo acusó por difamación a la secretaría de Salud que, en sus palabras, ha insistido en que los Emberas no han mostrado “voluntad” para activar un diálogo que conduzca al traslado de los manifestantes a una estancia segura en otra zona de la capital de la República.

El comunicado de siete puntos está dirigido a organismos de control como el ministerio del Interior así como agentes internacionales que siguen la crisis derivada de la toma a dicho parque por parte de los Emberas, como el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Misión de observación de la OEA- MAPPOEA.

Para la minga, el Distrito Capital no quiere acceder a un espacio concertado con los representantes de trece pueblos indígenas congregados desde el pasado 29 de septiembre en este espacio emblemático de la localidad de Teusaquillo, señalando que “La única respuesta obtenida ha sido la negativa al diálogo, la apertura de un proceso policivo para el desalojo por parte de la secretaría distrital de gobierno, proceso que no cuenta con ninguna garantía legal o constitucional, el señalamiento y revictimización por declaraciones desobligantes, injuriosas, calumniosas y revictimizantes por parte de altos funcionarios del distrito que, para evitar cumplir la constitución y la ley, intentan desviar la atención”.

Así mismo responsabiliza a la secretaría de Salud por las condiciones de insalubridad que afrontan las familias que viven en cambuches en el Parque Nacional. Para la minga, la autoridad del ramo “manifiesta que no es necesario enviar equipo medico antes los hechos” ante lo cual insiste en “un llamado a la sociedad médica para que nos hagan acompañamiento y brinden atención y seguimiento para salvaguardar la vida de los infantes”.

Además señala que los voceros del gobierno distrital cuentan con una estrategia de “no brindar ninguna asistencia en el marco de las garantías mínimas con el fin de desgastar la moral de los pueblos indígenas que están declarados en minga permanente, y que en sus diferentes declaraciones mantiene la férrea posición que, si no nos sometemos a sus pretensiones, no se nos garantizaran los derechos mínimos; como la vida y la dignidad”.

La minga recordó el episodio de intento de rapto a otro menor ocurrido durante el periodo de la toma al parque para manifestar que es parte de la “negligencia con la que los funcionarios (sic) en atender de manera integral a la niñez y por su actitud arrogante en brindar atención de manera inmediata a la población infante”.

Concluyen las Autoridades Indígenas en Bakatá responsabilizando por lo que pueda ocurrir a la comunidad en las siguientes semanas de toma al Parque Nacional, crisis que cumplió dos meses sin amago de resolución en el futuro inmediato.

Al momento de redacción de esta nota, la secretaría de Gobierno, quien lidera los intentos de diálogo con sus contrapartes en los 13 pueblos indígenas en protesta, no ha emitido una respuesta al comunicado de la minga.

