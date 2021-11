Mató a su expareja a cuchillo y dejó huérfano a un bebé de 6 meses: nuevo feminicidio en Barranquilla

Los hechos ocurrieron en el corregimiento La Playa, el pasado miércoles 17 de noviembre. (Foto: Cuartoscuro)

Esta semana se conoció el macabro asesinato de una joven de 19 años identificada como Elaine Cecilia Figueroa Chávez en Barranquilla, cuyo autor de su muerte fue su exnovio José David Ángulo Manjarrez, quien en las últimas horas fue a parar a la cárcel por el delito de feminicidio agravado.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento La Playa, de la capital atlanticense, el pasado miércoles 17 de noviembre. Una testigo le contó al diario regional El Heraldo que escuchó gritos de auxilio pero que le dio miedo acercarse al lugar de los hechos.

Tras el asesinato a puñaladas, el hombre fue capturado horas después del crimen y, muy temprano en la mañana de este sábado 21 de noviembre, el Juzgado 19 penal municipal de Barranquilla decidió enviarlo tras las rejas por la muerte de su expareja, quien deja huérfano a un bebé de 6 meses de edad.

“Cuando yo llegué me dijeron que en la parte de atrás un hombre estaba acuchillando a la expareja sentimental, cuando me dicen eso yo salí a ver, pero ya no se escuchaban gritos. Yo me asomé por la ventana de la casa y la vi tirada en el suelo llena de mucha sangre”, detalló un testigo al diario El Heraldo.

El hombre contó que luego de que vio a la mujer tendida en el piso le tocó el pulso a ver cómo estaba y se lo sintió “muy débil” y agregó: “Decidí llevarla hasta el Paso La Playa, pero allá dijeron que había fallecido por las heridas que la expareja le había propinado. Uno hace hasta lo imposible por salvarle la vida a las personas, yo la saqué de la casa con vida”, añadió el testigo.

De hecho, durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló que el hombre agredió en repetidas ocasiones a Elaine Cecilia, inclusive, cuando ella estaba embarazada, lo que causó que el pequeño tuviera un desprendimiento del 10% al interior del vientre de la mujer. Sin embargo, por fortuna, el niño nació sin ninguna anomalía y ahora se quedó sin mamá por culpa del sujeto.

El ente acusador aseguró que Ángulo venía maltratando desde hace meses a la víctima. Asimismo, sus familiares denuncian que desde diciembre del 2020 interpusieron varias quejas ante las autoridades por las agresiones físicas, verbales y psicológicas que el hombre cometía contra Elaine, pero que estas no habrían actuado a tiempo.

“Hace un año ella (Elaine) estaba embarazada y José David la golpeó y hasta la agredió con un cuchillo. Ella en ese momento lo denunció, pero las autoridades no hicieron mucho y mire lo que pasó ahora”, contó a El Heraldo una familia de la víctima.

Asimismo, en la audiencia se conoció que Elaine le había advertido a su familia que tenía miedo que Ángulo la matara, por lo que había decidido separarse de él. Aunque no bastó, pues el sujetó le terminó quitando la vida.

Una vez compareció ante la justicia, el asesino no aceptó los cargos que se le imputaron, por lo que el fiscal encargado del caso le pidió al juez que enviara a la cárcel a Ángulo por el delito y al representar un peligro para la sociedad.

Por su parte, los familiares de la víctima denuncian que a las autoridades les faltó celeridad en el caso, pues debieron tomar acciones cuando el hombre atacó a su expareja cuando esperaba al bebé. Además, dicen que días antes de su asesinato había llegado de Cali a ese sector barranquillero donde, desafortunadamente, se despidió de este mundo.

