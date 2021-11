Álvaro Uribe no apoyará al candidato del Centro Democrático sino al del ‘Equipo por Colombia’, según Daniel Coronell

En la foto: Álvaro Uribe, expresidente y exsenador de Centro Democrático. (Colprensa - Sofía Toscano)

La conformación del Equipo por Colombia, la coalición de centroderecha con la que varios políticos del país buscan la Presidencia de la República, ocasionó que el reconocido periodista bogotano Daniel Coronell hiciera uno de sus ya conocidos análisis donde aseguró que será de esa fuerza política que salga el candidato que recibirá ‘la venia’ del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El pronunciamiento de Coronell se dio en su columna de este domingo 21 de noviembre en el portal Los Danieles, en la que dijo que Uribe no se iría en las presidenciales con la ficha de su partido, el Centro Democrático, que elegirá el próximo lunes 22 de este mes. En su lugar apoyará al que salga elegido entre David Barguil, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, Dilian Francisca Toro, Alejandro Char, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Echeverry.

David Barguil, Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez. Foto: Equipo por Colombia.

Según el comunicador, Uribe “tiene claro que para 2022 no puede triunfar como lo ha hecho hasta ahora, sino que debe disfrazar de centro a su candidato”, por lo que considera que si la senadora de esa colectividad, María Fernanda Cabal, es la elegida para representar al uribismo en las presidenciales, el jefe natural de ese partido no solo no la respaldaría sino que se presentaría el mismo escenario de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá de 2019, cuando le quitó su aval a Ángela Garzón y se lo dio a Miguel Uribe Turbay, el gran derrotado en esos comicios con el 13.56% de los sufragios.

“Nadie, medianamente sensato, votaría por una persona como ella”, expresó Coronell sobre María Fernanda Cabal.

Daniel Coronell / Archivo particular

Pues bien, aunque Peñalosa, Barguil y varios de los otros miembros del Equipo por Colombia dijeron que, por ahora, descartaban aliarse al uribismo, el mismo Daniel Coronell habló de los supuestos nexos que varios de ellos tendrían con el jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, a quien el periodista llamada “presidente eterno”.

Por ejemplo, Coronell recordó los encuentros que la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro y el exalcalde barranquillero Alejandro Char, sostuvieron con Uribe en su finca El Uberrimo, durante el paro nacional. Para el periodista, no es una coincidencia que tras varias semanas de esas reuniones, Toro y Char se lanzaran a la carrera presidencial.

Además, por el lado de Peñalosa, que fue dos veces alcalde de Bogotá, el periodista recordó los momentos de campaña en que Uribe Vélez lo respaldó y viceversa.

Igualmente, Coronell se atrevió a vaticinar las verdaderas supuestas intenciones que el exmandatario capitalino y el hoy senador y candidato del Partido Conservador David Barguil tendrían con los comicios electorales del otro año.

“Peñalosa, como Barguil, tampoco quiere ser presidente sino armar nuevamente su campaña a la Alcaldía de Bogotá para seguir condenando a los ciudadanos a sus buses cancerosos”, dijo Coronell.

Y no se quedó ahí. También se refirió al exalcalde Federico Gutiérrez, quien se hace llamar Fico, y el que tendría los nexos más marcados con el uribismo. Por ejemplo, el periodista recordó la campaña de Gutiérrez para ganar la Alcaldía de Medellín donde le propuso al también exsenador ser su secretario de Seguridad y, habiendo dejado el poder desde hacía años atrás, lo seguía llamando ‘presidente Uribe’ destacando la odiada y amada seguridad democrática.

A Fico lo han relacionado tantas veces con Uribe, que con la columna de Daniel Coronell, la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus recordó el vehemente discurso que Gutiérrez tiene contra los acuerdos de paz con las FARC; muy similar al que promulgan desde el uribismo varias personalidades como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y claro, su jefe político, Uribe Vélez.

“Para quienes tienen alguna duda de que Fico es la verdadera carta del uribismo, que la llamada coalición de la experiencia es de derecha y no de centro, y que representan el continuismo del gobierno Duque, no se pierdan su visión sobre el Acuerdo de Paz”, escribió Goebertus en un trino donde se le escucha a Federico Gutiérrez lanzar, en diálogo con Noticias RCN, duras críticas a ese proceso que terminó con 50 años de guerra en el país.

“El peor enemigo de la paz es las mismas FARC. Cómo se les ocurre a las FARC tener el cinismo de seguir diciéndole mentiras a la gente como si los colombianos fuéramos bobos. (…) Hoy los únicos que están en paz son los cabecillas que están en el Congreso”, dice Fico, quien no baja de “criminales” a Rodrigo Londoño y Pastor Alape, congresistas y cabezas del partido Comunes, antes FARC.

Para quienes tienen alguna duda de que Fico es la verdadera carta del uribismo, que la llamada coalición de la experiencia es de derecha y no de centro, y que representan el continuismo del gobierno Duque, no se pierdan su visión sobre el Acuerdo de Paz.👇🏽 https://t.co/rhG6oS5Kgt — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) November 21, 2021

Tras los ‘nutridos’ argumentos de Coronell en su columna, este termina diciendo que el Equipo por Colombia, antes la Coalición de la Experiencia, solo busca ser el “continuismo de Duque”, actual presidente de Colombia y que ganó, siendo un total desconocido en 2018, gracias al apoyo que Álvaro Uribe le dio; de hecho, dice que este tomará esa alianza para hacerse elegir de nuevo en cuerpo ajeno.

SEGUIR LEYENDO: