Pogacar le da pistas a Egan Bernal y al Team Ineos de cómo vencerlo: “siendo agresivos, me pueden romper”

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, y Tadej Pogacar, campeón del Tour 2020 y 2021. Foto: Reuters

Lo más probable es que en 2022 Tadej Pogacar busque su tercer título consecutivo en el Tour de Francia y que Egan Bernal, el último portador del maillot amarillo antes de la hegemonía del esloveno, busque impedírselo. Es cierto, el Niño Prodigio del ciclismo parece invencible, pero él mismo comentó cuáles son sus puntos débiles en competencia.

Pogacar, en conversación en el podcast Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia en 2018, además de compañero de Bernal en el Team Ineos Grenadiers, contó que en la montaña es donde se le puede vencer, pese a que en contadas ocasiones los últimos dos años sus rivales lo han hecho. Su afirmación radica en que el subcampeón de la ronda gala 2020, Jonas Vingegaard, lo catalogó como insuperable, y ¿cómo no? Si en más de una ocasión lo atacó, pero en todas con categoría le respondió.

“Los rivales no deberían tenerme miedo, eso seguro. Eso es lo primero, porque puedo romperme, y además muy rápido”, comentó el esloveno.

Como ya lo ha demostrado, en las etapas de montaña con puertos cortos pero empinados es bastante fuerte, supera a los ‘escarabajos’, pero otra vez son las escaladas prolongadas, en las que la altitud sobre el nivel del mar supera los 2.000 m. En la etapa reina del Tour de Francia 2019, con las características en mención, Superman López logró batirlo a él y su connacional Primoz Roglic.

“Desarrollo una gran potencia en las subidas no muy largas, pero a veces las subidas más largas y de gran altitud son peores para mí. Creo que mis rivales ya se dieron cuenta de eso”, comentó. Ahora bien, que sus “enemigos” en la carretera no lo ataquen con frecuencia quizá se deba a que no cuentan con las fuerzas suficientes o al trabajo que pueden hacer algunos miembros de su equipo, el UAE Team Emirates, imponiendo un ritmo avasallador en las trepadas.

Egan Bernal, vistiendo el maillot amarillo en el Tour de Fraancia. EFE/EPA/Yoan Valat/Archivo

Algo que se ha criticado últimamente en algunas carreras del ciclismo de élite es que algunas escuadras esperan a la tercera semana de competencia para atacar, en lugar de intentar sacar segundos de ventaja desde las primeras jornadas. Es, tal vez, el uso las estrategias convencionales lo que no ha permitido a los demás vencerlo.

“Si un equipo como el Ineos de Egan Bernal es agresivo desde el principio con varios ciclistas e intentan cosas de maneras diferentes, creo que me pueden romper. No es tan complicado”, agregó Tadej.

Egan, para los conocedores del ciclismo, es de los llamados a pelearles las grandes vueltas Primoz Roglic y Tadej Pogacar, pues en los últimos tres años se ha coronado en dos de ellas, el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Eso sí, habrá que esperar cuál será su principal objetivo de cara a la temporada que se avecina.

“A mí me gustaría volver al Tour, pero aún no lo puedo confirmar al cien por cien. Tenemos que esperar un poquito más para saber los planes de todo. Mi idea es ir al Tour y no sé si al Giro. Si no es en 2022, volveré muy pronto al Giro porque es de las carreras que más me gustan”, comentó el Joven Maravilla días atrás cuando fue preguntado por su competencia de preferencia para la próxima campaña, en la que será uno de los capos de filas en el conjunto británico.

SEGUIR LEYENDO: