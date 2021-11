“El día que me toque a mí tomar la decisión de volver, lo hablaré y no habrá ningún problema”: Juan Fernando Quintero

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero continúa enviando señales de lo que sería su retorno a River Plate en los próximos mercados de fichajes.

Si bien su actual contrato en el Shenzhen FC de la Superliga China está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, el colombiano buscaría la manera de reencontrarse con la afición millonaria en Argentina tras reconocer que su paso por River cambió su vida totalmente.

Y no es para menos, después de haber conquistado una Copa Conmebol Libertadores ante Boca Juniors con ayuda de un golazo suyo de media distancia que revolucionó la historia de la rivalidad entre ambos conjuntos.

Pues bien, en una entrevista concedida, este miércoles 10 de noviembre, al programa radial Super Deportivo Radio, el volante paisa habló del amor por el club de la banda cruzada, así como su gratitud hacia el entrenador Marcelo Gallardo. Además, el jugador de 28 años y miembro de la selección Colombia se declaró abiertamente hincha de River y dijo que no tiene inconveniente alguno con volver al equipo argentino:

River cambió mi vida, fueron los años más importantes de mi carrera futbolística hasta el día de hoy. El día que me toque a mí tomar la decisión de volver, lo hablaré y no habrá ningún problema en volver. Cuando a uno lo marcan como me marcaron a mí en Argentina y los hinchas de River, después de todo eso, quedan las puertas abiertas, sobre todo con los dirigentes, con el entrenador, con todos los muchachos y con lo que representa para mí River, soy hincha.

El futbolista que se encuentra en China sabe que para acumular minutos de competencia y pensar en llegar en forma a la Copa del Mundo de Catar 2022, necesita jugar contra rivales de peso en una liga más competitiva, por lo que sus opciones de volver están cada vez más latentes.

Quintero agregó que si de él dependiera, se volvería a poner la camiseta de River, explayándose en elogios hacia la fanaticada millonaria y el técnico Marcelo Gallardo:

Cuando le consultaron si había una sensación de conformismo tras el título de Libertadores conseguido en Madrid ante Boca Juniors, Juanfer señaló que el equipo argentino exige un constante sobreesfuerzo por mejorar cada día más el nivel individual y colectivo:

Para mí no hay nada más que esto. Pero no creo que entré en un conformismo, River no te lleva a eso, al otro día hay madrugar, trabajar y ganarte otro título, ese es el diario de River... de campeonatos, de títulos, creo que no hay nada más que eso. Cuando la logras también tienes que pensar en descansar, es algo que va a durar para toda la vida, toda la historia, y fuiste parte de ella. Fue muy difícil, sabíamos que después no había más nada