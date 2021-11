Esta es la terna para nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Los ternados son Natalia Ángel Cabo, Héctor Riveros y Luis Manuel Lasso.

El Consejo de Estado dio a conocer este 3 de noviembre el nombre de los tres candidatos que concursarán para ser el nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Alberto Rojas Ríos. La lista llegará al Senado de la República, donde los congresistas deberán votar el perfil que más se adecue al cargo.

De 16 preseleccionados, el alto tribunal ternó a la abogada constitucionalista Natalia Ángel Cabo, al abogado y analista Héctor Riveros y al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lasso.

Natalia Ángel Cabo es docente de la Universidad de Los Andes en la Facultad de Derecho, ha trabajado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y también estuvo en la Corte Constitucional como abogada y magistrada auxiliar en el despacho de varios togados.

Tiene estudios de maestría en la Universidad de Harvard y es doctora en Derecho de la Universidad de York en Canadá. La constitucionalista ya había sido ternada en 2020 para remplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero, pero no tuvo un padrino político que la ayudara a conseguir la mayoría de votos en el Senado, eso sí, dejó una buena impresión pues quedó en el segundo puesto con 38 votos.

“Gracias al Consejo de Estado por incluirme en la terna para la Corte. Me siento orgullosa de que las tres veces que he postulado mi nombre he sido ternada. Ese no es un logro menor. Espero que el Congreso valore mi independencia y solidez como constitucionalista. Aquí vamos”, escribió en Twitter la candidata.

Héctor Riveros es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en derecho público y experto en temas de derecho constitucional. Además, es uno de los analistas políticos con amplio reconocimiento en los medios de comunicación en los que es consultado permanentemente.

Se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y fue parte fundamental en la decisión de viabilidad jurídica otorgada por este tribunal al proceso constituyente de 1991. Posteriormente, se desempeñó como viceministro de Gobierno e hizo parte del equipo experto que desarrolló la reforma constitucional de 1991.

Luis Manuel Lasso es actual magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca graduado como abogado de la Universidad del Cauca pero además tiene estudios en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, un máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario.

Ahora, el Senado de la República, en sesión plenaria, debe proceder con la elección del nuevo integrante de la Corte Constitucional para un periodo de ocho años.

El periodista Daniel Coronell reveló que el proceso de elección de este nuevo magistrado tiene el acelerador puesto, ya que a Rojas Ríos le faltan cinco meses para culminar su periodo como magistrado.

“La que lleva el proceso a mil es la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez, pero el que pisa el acelerador es el presidente Iván Duque. El jefe de Estado es consciente de que su poder está menguando y disminuirá más a medida que se acerque la elección de su sucesor. Además, no es lo mismo negociar con un Senado buscando su reelección, que con uno que ya ha sido reelecto y en el que hay miembros nuevos”, sostuvo el periodista.

Agregó que el gobierno busca que a la Corte Constitucional llegue un magistrado de derecha que represente el pensamiento de su partido el Centro Democrático, sin embargo, en esta terna ninguno cumpliría con el cometido.

