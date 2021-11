Marialejandra Manotas, esposa de Alejandro Riaño, contó por qué fue intervenida quirúrgicamente

Imagen tomada de Instagram @MariManotas

Marialejandra Manotas Vélez es una empresaria colombiana reconocida, además de sus diferentes emprendimientos y de su paso como reina de belleza, por la relación que conforma con el comediante Alejandro Riaño, encargado de darle vida al polémico personaje de Juanpis González.

Sin embargo, lejos del espectáculo y de algo que tenga que ver con su esposo, la mujer ha vuelto a ser tema de conversación entre sus seguidores, luego de una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, a través de las cuales mencionó las razones de su paso por el quirófano hace pocos días.

Según Manotas, uno de los motivos que la llevó a sala de operación es un procedimiento de cirugía plástica conocido como lipectomía o abdominoplastia, el cual permite tensar los músculos abdominales y eliminar el exceso de piel y grasa que, en este caso, le quedó como resultado del embarazo de sus mellizos.

Pero no fue lo único, pues la esposa de Riaño comentó que también aprovechó para cambiarse las prótesis de sus senos.

“Para los que no se dieron cuenta, tenía que hacerme una lipectomía en la piel que me había quedado de la diástasis abdominal, por todo el tema del embarazo de los dos bebés, pero también aproveché para cambiarme las prótesis porque ya era hora, me las tenía que cambiar el año pasado pero llegó la pandemia y después quedé embarazada, entonces le di espera y ahora me hice todo en uno”, explicó.

Ante las dudas sobre el cambio de sus siliconas, Marialejandra Manotas ahondó en el tema durante videos posteriores y afirmó que ya había cumplido los 10 años recomendados para reemplazar las prótesis.

“Yo tenía 200 de prótesis antes, pero después de lactar con los gemelos me quedó una más caída que la otra y así, entonces yo les pedí que se vieran muy naturales porque, de hecho, con las anteriores ni siquiera se notaba que estaba operada. Entonces me tuvieron que hacer la pexia mamaria, teniendo en cuenta que al sacar las prótesis viejas quedaba mucha piel sobrando, por lo que me puse 230 ahora”, agregó.

Por último, Manotas Vélez dijo que con el pasar de los días se ha recuperado satisfactoriamente y cada vez se siente mejor, aunque no ha podido ver todavía los resultados de dichas cirugías. No obstante, manifestó su emoción y deseo por evidenciar en próximas semanas los cambios en su cuerpo.

No es la primera vez que la esposa de Alejandro Riaño se refiere a la recuperación de su abdomen, sobre todo después del embarazo que concluyó en febrero pasado, pues hace un par de meses habló sin filtros sobre las estrías que tenía y lucía con orgullo.

“¡Mujeres reales con procesos reales! Quiérete y quiérete tanto que siempre quieras trabajar en ti misma”, escribió Marialejandra Manotas en una publicación a través de la cual también aprovechó para enviar una reflexión a sus seguidoras sobre la obsesión con la apariencia.

“No te obsesiones con el cuerpo que la vida tiene miles de facetas más, nunca hay “belleza” suficiente para ser feliz porque la felicidad no se alcanza con un cuerpo o una cara, hay miles de cosas más que te hacen ser mujer y ser suficiente. Sé una mujer con muchos ángulos para que siempre te admires antes de buscar la admiración en otra persona”, agregó.

De igual manera, la esposa de Riaño fue clara y aseguró que siempre ha sido amante de la actividad física, incluso antes de que sus gemelos estuvieran en planes de venir al mundo, por lo que se ha apoyado en sus rutinas para borrar las huellas de la maternidad, al menos en su abdomen.