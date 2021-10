Magistrado de la Comisión Nacional Electoral señaló que no se investigó exhaustivamente la ‘Ñeñepolítica’ antes de archivarla

El Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas señala que no hubo una revisión exhaustiva en la investigación sobre la financiación de la campaña del presidente Iván Duque. Foto: Colprensa

Para el magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, de la Comisión Nacional Electoral (CNE) de Colombia, no hubo una investigación exhaustiva que permitiera obtener conclusiones definitivas respecto al señalamiento de que la campaña electoral del actual presidente de Colombia, Iván Duque, hubiese tenido una financiación irregular en la que participó José Guillermo Hernández, el ‘Ñeñe’, un ganadero colombiano que fue asesinado en Brasil en 2020 y que se señala que tenía nexos con narcotraficantes en la Costa Caribe colombiana.

En la emisora Caracol Radio Informaron que las críticas del proceso quedaron consignadas en el documento de 31 páginas en las que el funcionario argumentó su salvamento de voto dentro de dicho proceso.

El medio radial destacó que, de acuerdo con lo que consignó el magistrado en el documento, la CNE no fue rigurosa en la indagación y no llevó a cabo un análisis integro de material probatorio que se recaudó sobre el caso.

“Se destaca las múltiples solicitudes de declaraciones de renta a los presuntos aportantes y de reportes contables al Partido Centro Democrático, sin que se diera cuenta de un análisis de la información tecnificado y cruzado entre lo recaudado que hubiera permitido tener conclusiones contundentes en el proceso”, argumentó Pérez.

Reprochó que aunque hubo un estudio de la contabilidad del Partido Centro Democrático, no hubo un trabajo dedicado a buscar si hubo redireccionamiento de dineros que provinieran del ‘Ñeñe’ a la campaña presidencial de Duque.

“En informe de los contadores se reportó que de la contabilidad del Partido Centro Democrático se destacaba el aumento abrupto de ingresos de la agrupación justo el año de la contienda electoral, ello comparado con los años anteriores y siguientes a la elección presidencial y señalaron que ello no tenía una explicación clara, pese a esa conclusión no encontró este despacho esfuerzo por clarificar no solo el origen de dichos recursos, sino cual fue la utilización que el Centro Democrático le dio a esa suma exorbitante de dinero”, destacaron en Caracol Radio de la argumentación del magistrado Pérez.

En la emisora indicaron también que en la argumentación del salvamento de voto se señala que no hubo voluntad de cumplir con el deber constitucional de sancionar y denunciar.

“Se descubrió sin asomo de duda y reconocido en la misma Resolución que existió financiación prohibida por parte de la donación realizada por la señora Girlesa Gil Arenas, sin embargo, no remite para lo de su competencia traslado a la Fiscalía General de la Nación omitiendo que el hecho de que en lo administrativo ellos hayan concluido que no había vulneración a la norma, no quiere decir que no se haya incurrido en posible violación del artículo 396A del Código Penal”, agregó el funcionario en su argumentación.

El documento fue conocido por Caracol Radio luego de que el pasado jueves 28 de octubre la CNE anunciara que se archivaba la investigación sobre las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque.

En la argumentación para archivar el proceso se afirma que: “Respecto del señor José Guillermo Hernández Aponte, si bien se demostró que simpatizaba con la campaña del doctor Iván Duque Márquez, no existe prueba en el plenario que permita demostrar que consiguió dinero “por debajo de la mesa para pasarlo a los departamentos” y también puede afirmarse que aún de haberse hecho, la campaña del doctor Iván Duque, regentada por Luis Guillermo Echeverry, no tuvo conocimiento de la misma en tanto que dichos dineros no ingresaron a la campaña electoral”.





