Si no se construye la ALO Norte, se perderían más de 60 mil millones de pesos invertidos en compra de predios

Claudia López ALO. Foto: Alcaldía de Bogotá

En el concejo de Bogotá está en discusión el POT que radicó la alcaldesa Claudia López, en el que no está incluida la Avenida Longitudinal de Occidente Norte (ALO Norte). La mandataria no la incluyó porque no adelantará la construcción, debido al profundo impacto ambiental en zonas de reserva de la capital, pero diversos sectores aseguran que el proyecto ya está adelantado, incluso en cuanto a comprar de predios.

El concejal Nelson Cubides, ponente del POT, aseguró que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ya ha comprado 77 predios para la construcción de la avenida. Una inversión que asciende a $60.496.828.131 pesos que se perderían, según dijo, si finalmente no se construye la ALO Norte.

Cubides ha insistido en incluir el proyecto en el POT, pero no ha recibido el apoyo de la Alcaldía, desde donde ya se planteó un proyecto de reemplazo, que no comprende el mismo trayecto y que iría desde la calle 13 hasta la 80, llamado ALO Centro. Además de la ampliación de la autopista y alternativas de transporte hacia el norte.

“Estos predios y todo el dinero invertido en ellos se perdería, si no se deja estipulado en POT de Claudia López la construcción de la ALO Norte”, señaló el concejal Cubides. El detalle de las tierras adquiridas para construir la vía fue obtenido por medio de un derecho de petición radicado al IDU.

El detalle de los predios adquiridos para el proyecto van desde la carrera 102 con calle 80, donde inicia el tercer tramo de la ALO en el sector norte, que comprende 13 kilómetros, hasta el sector de Torca en la calle 245. Siete de los predios fueron entregados al IDU por expropiación judicial y los demás por enajenación voluntaria. Además, cinco fueron cedidos o donados.

Según Cubides, esos terrenos podrían “llegar a ser invadidos o usados para otras actividades y no para lo que fueron comprados originalmente, lo que pasaría a ser un ‘volteo de tierras’, es decir, sabiendo que se compraron para una vía importante para la ciudad se terminarían usando para otras actividades”, puntualizó.

La ALO es uno de los proyectos clásicos de movilidad en Bogotá que no han visto la luz. Esta vía, de acuerdo con el diario El Tiempo, lleva en planes desde 1961, tiempo desde el cual se han invertido millonarios recursos en estudios y compra de terrenos, pero hasta ahora no se ha ejecutado nada respecto a su construcción.

La mayoría de los predios descritos fueron adquiridos desde 1998 hasta el 2000, aunque las fechas se extienden a la más reciente que fue en el 2008. Sin embargo, el concejal Cubides afirma que de acuerdo a la Contraloría de Bogotá, entre 2009 y 2014 se han comprado más de 100 predios para ejecutar proyectos de movilidad, entre los cuales hay algunos destinados a la ALO Norte.

“Teniendo en cuenta que a la fecha estos proyectos (en los que encuentra la ALO Norte) aún no han sido ejecutados y los mismos no cuentan con ningún tipo de plan para ser iniciados por parte de la administración, es evidente que el IDU ha invertido estos recursos de una forma ineficiente e inadecuada lo que demuestra la falta de planeación por parte de la entidad”, dice la Contraloría en el documento recibido, según el concejal Cubides.

La alcaldesa Claudia López informó el pasado 22 de septiembre, que la ALO Norte no fue incluida en el POT por el impacto ambiental. En cambio, los dos tramos de la ALO Sur, que va desde Chusacá en Soacha hasta la calle 13, paralela al río Bogotá; junto con la ALO Centro, que iniciará en la calle 13 y conectará con la calle 80 sí se construirán. En este último tramo habrá un puente sobre el humedal Capellanía y compensación ambiental.

De acuerdo con la mandataria, la ALO Norte representaba cinco impactos ambientales al pasar por encima del humedal Tibabuyes, el humedal La Conejera, los bosques Las Mercedes y la Reserva Thomas van der Hammen, además la zona rural de Suba y zonas de manejo y preservación del río Bogotá. Por esa razón, la Corporación Autónoma Regional no aceptó la construcción de ese corredor vial.

