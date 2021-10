Daniela Legarda revela cómo es la relación con sus padres pese a estar divorciados

El nombre de Daniela Legarda es relacionado, por muchos, con el de su hermano, el cantante Fabio Legarda; sin embargo, la influenciadora y ahora escritora ha construido su propia historia y así lo ha demostrado en redes sociales, donde comparte fotos de sus viajes y de muchos otros procesos que han contribuido a su crecimiento como ser humano y profesional.

Adicionalmente, aprovecha cualquier ocasión para compartir con sus 3.2 millones de seguidores a través de dinámicas de preguntas y respuestas en esta misma plataforma. Recientemente, en una actividad que ella denominó ‘Anything!’ (Cualquier cosa), la joven pidió a sus fans que le hicieran preguntas sobre su vida, y así fue.

Un usuario le pidió que hablara sobre la separación de sus padres, argumentando que no sabía nada. Ella, por su parte, respondió la pregunta en otra historia y de paso aclaró la situación de sus progenitores, resaltando también el tiempo que llevan divorciados.

“Mis papás se separaron hace 10 años. De pronto no sabías porque ellos son muy bien amigos (sic). Solo porque terminas no significa que tiene que existir el odio”, escribió Daniela en la historia, que acompañó con una selfie haciendo muecas. Agregó también que creció con sus papás “siendo mejores amigos” y que por ello, su divorcio no la afectó en su infancia y menos ahora.

“Me hizo feliz verlos felices”, finalizó Legarda. Si bien la historia ya no aparece en el perfil de la joven, fue recuperada por varios perfiles dedicados a seguirle la pista a la farándula nacional, como ‘Rastreando famosos’, el cual reposteó la imagen, generando diversas reacciones en pocas horas; incluso, una usuaria narró una situación parecida.

“Eso es verdad, yo me divorcié hace un año, mi ex esposo y yo y nos llevamos súper bien. Lo que sucede es que muchas personas son egoístas y no aceptan la realidad yo prefiero verlo con otra persona feliz”; mientras otros criticaron su manera de escribir. “Alguien que le enseñe español y conjugación” y “Sé que ella no tiene español nativo, pero me estresa ver tantas faltas de ortografía” fueron otras de las réplicas.

‘Sin límites’, el libro de Daniela Legarda donde narra detalles íntimos de su vida

Hace varias semanas, en diálogo con el programa ‘Lo Sé Todo’, la joven relató su experiencia y la inspiración que tuvo gracias a su hermano. De igual manera, recordó cuando se fue a vivir a los Estados Unidos junto a su familia y allí debieron empezar desde cero para alcanzar todos sus objetivos.

“Después de escribir este libro no soy la misma Daniela Legarda que era hace dos años y medio, antes del accidente de mi hermano (…) Cuando perdí a Fabio fue lo último que pasó en mi vida para decir ‘okey, Dios me está tratando de mostrar algo’, ahí fue cuando encontré mi propósito, no fue automáticamente, me demoré mucho tiempo” narró para aquel magazín de entretenimiento. Incluso reveló que debió recibir ayuda psicológica para superar la muerte de su hermano y que ese tipo de pruebas se las puso Dios en su camino; tema que también menciona en su obra.

“Si yo hubiera tenido un libro como ‘Sin Límites’ cuando perdí a mi hermano, si mis papás lo hubieran tenido cuando se fueron a vivir a los Estados Unidos (…) ese libro no solo se enfoca en mi hermano sino en todas las cosas que han pasado en mi vida”, expresó la autora.

