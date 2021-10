Caso Ana María Castro: testimonio de expareja de Julián Ortegón deja en evidencia su comportamiento violento

Julián Ortegón, implicado en la muerte de Ana María Castro.

Este 19 de octubre se llevó a cabo la última audiencia de juicio oral correspondiente al caso de Ana María Castro, quien falleció el 5 de marzo de 2020 luego de departir con Julián Ortegón, Paul Naranjo y Mateo Reyes en un establecimiento nocturno en el norte de Bogotá, los dos primeros de ellos judicializados por presunto feminicidio. La hipótesis de la Fiscalía es que arrojaron a la joven de 21 años de un vehículo en la calle 80, cerca de la avenida Boyacá.

Durante la audiencia sobresalió el testimonio de Camila Segura, exnovia de Julián Ortegón, que dio cuenta de conductas de violencia de género del hoy recluido en la cárcel. También destacó el dictamen de la psicóloga que valoró con fines forenses a Mateo Reyes, cuya capacidad de testificar está comprometida, dado que padeció un episodio de amnesia anterógrada, por el estado de alicoramiento en el que se hallaba esa noche.

Camila Segura afirmó ser víctima de violencia física y psicológica de Ortegón, con quien sostuvo una relación sentimental durante un año y cuatro meses. De hecho, en la Fiscalía hay un proceso abierto por las denuncias que ella interpuso contra el presunto agresor.

“Me decía perra, tú no vales nada. Me empujaba, me dañaba cosas. Trabajamos en el bar de su hermana y muchos se daban cuenta de los malos tratos (...). Él era muy posesivo y me manejaba psicológicamente”.

Cuando conoció a Ortegón, en un bar de la calle 85, en Chapinero, Segura se enteró de que “había salido de una relación tortuosa, pero no tenía detalles”. Pero luego, conforme con su declaración de este martes, conversó con la expareja de él, que también le expresó haber sido víctima de violencia.

“Ella —María Camina Bonilla— le hacía muchos escándalos. Yo pensaba que ella era la tóxica pero, luego, me mostró las pruebas y fotos de los golpes recibidos por Julián y de las denuncias que había hecho por redes sociales”, atestiguó Camila segura.

ACERCA DE LA AMNESIA DE MATEO REYES

En la audiencia por el caso Ana María Castro tuvo voz la psicóloga forense consultada por la Fiscalía para establecer si Mateo Reyes, a quien Paul Naranjo señala de bajarse del auto con Ana María Castro esa noche, está en capacidad de declarar.

En su intervención, la profesional argumentó que su análisis “permite identificar que el consumo de alcohol ha sido un hábito nocivo para el valorado —Mateo Reyes— dentro de su estilo de vida, que lo ha llevado a experimentar episodios de amnesia anterógrada o lagunas alcohólicas en las que experimentan pérdida de la memoria de los acontecimientos ocurridos mientras se encuentra en estado de alicoramiento”.

Debido a los cuestionamientos del abogado John Cadena, apoderado de Paul Naranjo, acerca de la incapacidad testifical de Reyes y las versiones que ha dado sobre lo ocurrido, algunas que se contradicen entre sí, la psicóloga afirmó que él nunca ha tenido intención de mentir.

“La pérdida de memoria me había pasado dos o tres veces, todas habían sido con alcohol, excepto una. Fue que me hicieron algo y ahí no me acuerdo de absolutamente nada… Me ha pasado tomando tequila, whisky y otros últimamente, solamente tuve un inconveniente, pero fue tomando, no por una laguna”, había narrado, en otra audiencia, Mateo Reyes al ente investigador.

