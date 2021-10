Comisión de Disciplina Judicial abrió proceso disciplinario contra magistrado que revivió EPS Ambuq

(Foto: AFP)

Luego que la Superintendencia de Salud presentara una queja disciplinaria contra el magistrado Jorge Eliécer Mola, perteneciente a la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, quien ordenó que se le restablecieran los derechos a la EPS Ambuq ocho meses de liquidada, la Comisión de Disciplina Judicial le abrió un proceso disciplinario.

Así lo conoció de manera exclusiva Noticias Caracol, luego que el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, denunciara que el magistrado le ordenó suspender los efectos del acto administrativo que contemplaba la intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación Mutual Barrios Unidos De Quibdó, EPS Ambuq.

Esta Entidad Prestadora de Servicios del la capital de Chocó debía más de $312.000 millones a la red de prestación de servicios, razón por la cual presentaba un deficiente servicio de atención a los más de 146.000 ciudadanos que estaban vinculados, los cuales no contaban ni con medicamentos.

En una entrevista con Noticias Caracol, el superintendente denunció que la entidad tenía más de cuatro años de vigilancia especial, periodo en el que en vez de corregir los inconvenientes incrementaba el deterioro en sus servicios, razón por la cual se tomó la decisión de intervenirla y liquidarla.

Sin embrago, el Tribunal Superior de Barranquilla emitió el fallo que revivía a la EPS y que debía ser cumplido en menos de dos días luego de su notificación, que tuvo un proceso particular, debido a que de los cuatro magistrados de esa sala, uno hizo salvamento total de voto, otros dos se abstuvieron de votar y la decisión la tomó Jorge Eliécer Mora.

“El magistrado Jorge Eliécer Mola, sin ningún problema busca un conjuez y con ese conjuez sacan un fallo que me dice a mí ‘Suspenda los efectos de su fallo y no solo suspenda, sino que devuelva a su estado natural a la EPS, devuelva a los usuarios, devuelva la UPC’. ¿Cómo no voy a preferir irme para la cárcel? Me va a tener que meter preso, porque ese fallo es incumplible”, aseveró a Noticias Caracol, Fabio Aristizábal Ángel.

El Distrito de Barranquilla dio un parte de tranquilidad el pasado febrero para las personas que se encontraban en el limbo en el Sistema General de Salud debido a que se ordenó la liquidación de la EPS conocida como Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq. La alcaldía de la ciudad confirmó que los 32.887 afiliados a la entidad tendrán garantizada la vacuna contra el covid-19.

Sin embargo, se dejó claro que los usuarios de Ambuq mayores de 80 años podrán acceder a la vacunación contra el covid-19 a través la red pública hospitalaria, sin necesidad de presentar soporte de afiliación a otra nueva EPS, afirmó el secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza.

“La vacunación no tiene ninguna afectación en el plan que hemos definido, el operador público MiRed IPS garantiza la vacuna para el 100% de los afiliados mayores de 80 años de Barrios Unidos de Quibdó en Barranquilla “, confirmó Mendoza en esa ocasión.

