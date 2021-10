La razón por la que un docente colombiano lleva más de 40 días atrapado en un hospital de China

FOTO DE ARCHIVO: La bandera nacional china en Pekín, China, 29 de abril de 2020. REUTERS/Thomas Peter

Hace más de un mes, el profesor colombian John Altamirano Uribe viajó a Beijing, China, tras aceptar una oferta de empleo en un colegio bilingüe; sin embargo, desde entonces el maestro no ha podido trabajar, pues se encuentra en cuarentena por covid-19.

Han pasado más de 40 días desde que el colombiano llegó a China y fue encerrado en una habitación de un hospital hasta que se recuperara del virus, cosa que aparentemente no ha pasado. Para viajar a China, Altamirano se realizó una prueba PCR que salió negativa, la cual se exigía para subir al avión, pero al llegar le realizaron otra que dio positivo, razón por la que fue trasladado a zona de cuarentena.

Pese a estar vacunado con una dosis de Janssen, el docente se contagió y ha permanecido el último mes entre las cuatro paredes de una habitación del hospital Sixth People’s de la ciudad de Hangzhou, lugar en el que ni siquiera puede ver la luz del sol, según reveló su esposa Natali Ortega Jiménez.

Tras hacerse pública la historia de este colombiano, el Gobierno nacional confirmó la situación y explicó por qué el hombre no ha salido de cuarentena, a pesar de que las autoridades del consulado colombiano lo han intentado. A Blu Radio, el embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, informó que la razón por la que las autoridades diplomáticas no han podido repatriar al docente es que no pueden hacer mucho ante las normas sanitarias en ese país.

Sucede que es una política en China que una persona que tenga positvo en una prueba de covid-19, debe permaneceer en cuarentena hasta que dos pruebas más le salgan negativas y parece que esto no ha pasado con el colombiano. Mientras esto pasa, el docente ha pasado los peores 40 días de su vida. “Es una política general del país que no tiene excepciones, y hoy hay cientos de casos de extranjeros en circunstancias similares”, señaló Monsalve.

El mismo John Altamirano habló desde la habitación en la que permanece en cuarentena con la emisora colombiana y explicó que había llegado a ese país para trabajar en el instituto HD Bilingual School de Beijing, pero tras tener el resultado positivo fue trasladado a esa habitación del hospital. “Ha sido una experiencia bastante terrible. Es un hospital público donde las condiciones de aseo no son las más apropiadas. No he podido ver la luz del sol porque no me permiten salir del cuarto ni abrir la puerta”, señaló el docente a Blu Radio.

En la misma entrevista, su esposa explicó que la salud física y mental del docente es precaria, pues cada tres días le realizan pruebas covid, las cuales ya le tienen la nariz infectada. “En China, para dejar salir a alguien de la cuarentena las pruebas deben dar mínimo nivel 40, John ha llegado hasta el nivel 39, pero no lo dejan salir. En Colombia el nivel es de 35, por eso la gente sale de cuarentena antes”.

“La salud mental ya se empieza a deteriorar. Camino de pared a pared para no enloquecer”, dijo el docente a la emisora.

Por su parte, el embajador Monsalve señaló que, desde hace varias semanas el cónsul en Shanghái, Daniel Cruz, se ha mantenido en contacto con el hombre y le ha eplicado que no han podido luchar contra las normas sanitarias del país. “El cónsul me ha llamado, he hablado con él en varias oportunidades, me dice que no pueden hacer nada, que tienen las manos atadas para hacer una repatriación. Hoy me llamó y me dijo que iban a intentar enviarme unos libros y comida”, finalizó el docente.

